Piyasada stablecoin transfer hacmi düşüşe geçti

28.04.2026 18:11
Son 30 günde stablecoin transfer hacmi yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 8,31 trilyon dolara indi. 28 Nisan itibarıyla kaydedilen bu düşüş, piyasanın toplam arzının yüzde 2,06 artışla 305,29 milyar dolara yükselmesiyle çelişen bir tablo ortaya koyuyor. Aynı dönemde stablecoin sahibi sayısı yüzde 2,32 artarak 246,94 milyona, aylık aktif adres sayısı ise yüzde 0,26 yükselerek 51,28 milyona ulaştı.

Büyüyen arzın zincir üzeri faaliyete eşit oranda yansımaması dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Dolar cinsinden kripto varlıklarda oturan sermaye artarken Blockchain ağları arasında hareket eden dolar miktarı geriledi.

Net akış kırılımında Tether'ın USDT'si 3,6 milyar dolarla öne çıktı. Circle'ın USDC'si 2 milyar, MakerDAO'nun DAI'si ise 1,2 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Ethena'nın USDe'si 1,1 milyar dolarla en büyük net çıkışı yaşayan stablecoin olurken Paxos'un PYUSD'si 509 milyon dolar çıkışla onu izledi.

ETHEREUM VE SOLANA'DA STABLECOİN KULLANIMI GÜÇLÜ KALDI

Fidelity'nin Q2 Sinyaller Raporu'na göre Ethereum'un stablecoin transfer değerleri yakın dönemde tarihsel ortalamaları aştı. Son 12 aylık dönemde toplam transfer hacmi 18 trilyon doları geçti. Fidelity, bu eğilimin kripto fiyatları baskı altındayken bile ağ kullanımının sürdüğüne işaret ettiğini ve stablecoinlerin piyasa koşullarından bağımsız olarak ödemeler, takas ve dolara zincir üzeri erişim için kullanıldığına delil oluşturduğunu belirtti.

Solana da benzer bir tablo sergiledi. Fidelity verilerine göre Solana, stablecoin hacminde tutarlı biçimde 5 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştiriyor. 30 günlük ortalama transfer hacmi 31 Mart itibarıyla 6,7 milyar dolardan 7,2 milyar dolara yükseldi. Fidelity, bu gelişmenin memecoin işlemleriyle özdeşleşen Solana'nın ana akım finansal aktiviteye doğru ilerlediğine işaret edebileceğini değerlendirdi.

Belçika’da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi
Tüm ülkeyi karıştıran olay VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
İlk görüşme gizlice gerçekleşti Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
