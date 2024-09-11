Piyasalarda yeni bir başlangıç: Bitcoin yükselişe geçiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Piyasalarda yeni bir başlangıç: Bitcoin yükselişe geçiyor

Piyasalarda yeni bir başlangıç: Bitcoin yükselişe geçiyor

Bitcoin, ekonomik belirsizliklerle mücadele ederken fonlama oranlarındaki sürekli düşüş dikkat çekiyor. Son dönemdeki negatif fonlama oranları ve piyasa dinamikleri, Bitcoin için olası bir yükseliş sinyali veriyor. Piyasalar, yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve küresel ekonomik verilerle yoğun bir şekilde dalgalanmaya devam ederken, uzmanlar Bitcoin'in fiyatları konusunda iyimser tavır takınıyor.

11.09.2024 15:26
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Piyasadaki dalgalanmalara ve ekonomik belirsizliklere rağmen, lider kripto para birimi Bitcoin umut vaat etmeye devam ediyor. K33 Research son raporuna göre Bitcoin potansiyel olarak dip noktasında olabilir ve yakın zamanda yükseliş eğilimine girebilir. Uzmanların bu olumlu tahminlerini destekleyen başlıca etkenler arasında negatif fonlama oranları ve artan yatırımcı ilgisi yer alıyor.

Analistlerden Dikkat Çeken Bitcoin Tahmini

Kripto para piyasalarının önde gelen analiz şirketlerinden K33 Research tarafından hazırlanan son rapor, Bitcoin'in gelecekteki performansına dair umut verici sinyaller sunuyor. Ekonomik belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir dönemde, uzmanlar Bitcoin'in potansiyel bir dip noktasında olabileceğini öne sürüyor.

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri ve Amerika'daki zayıf istihdam verileri, son dönemde Bitcoin'i baskı altına alan faktörler arasında. K33'ün analistleri Vetle Lunde ve David Zimmerman, kısa bir süre önce yayımladıkları raporda, bu durumun piyasalarda yarattığı güvensizlik ortamına dikkat çekti. Nitekim S&P 500 ve Nasdaq gibi önemli endeksler, Eylül ayının başlarında kayıplar yaşadı.

Analistler, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyonun son 23 ayın zirvesi olan 0,67 seviyesine ulaştığını vurguladı. Bu bağlamda, bu hafta açıklanacak TÜFE verileri ve 18 Eylül'de Fed'in alacağı faiz kararının, kripto piyasaları üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülüyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, sürekli ticaret piyasalarındaki günlük fonlama oranlarının Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye inmesi oldu. Ayrıca, 30 günlük ortalama fonlama oranları 2018'den bu yana yedinci kez negatif bölgeye geriledi. Bu durum, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatında olumlu bir seyir beklentisini güçlendiriyor.

Tarihsel veriler, 30 günlük ortalama fonlama oranlarının negatif olduğu dönemlerde Bitcoin'in ortalama 90 günlük getirisinin yüzde 79, medyan getirisinin ise yüzde 55 olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, mevcut durumun piyasada kısa pozisyonların sıkışmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Lunde ve Zimmerman, yıl sonuna doğru Bitcoin fiyatında yükseliş beklediklerini ifade etti. Bu beklentinin arkasında Fed'in politika değişiklikleri, ABD seçimleri, FTX geri ödemeleri, mevsimsel etkiler ve arz-talep dengesi gibi faktörler yer alıyor.

Öte yandan, derlenen verilere bakıldığında Salı günü borsalardan Mayıs ayından bu yana en büyük net Bitcoin çıkışı gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların ciddi miktarda Bitcoin biriktirdiğine işaret ediyor.

Son verilere göre Bitcoin'in fiyatı 56.718 dolar seviyesinde seyrediyor. Kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1, geçen ay ise yüzde 3 değer kaybetti. Buna rağmen, yılbaşından bu yana yüzde 34,2'lik bir artış kaydetti.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Piyasalarda yeni bir başlangıç: Bitcoin yükselişe geçiyor - Son Dakika

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