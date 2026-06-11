Polymarket ve Kalshi'nin beklediği çerçeve CFTC'den geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polymarket ve Kalshi'nin beklediği çerçeve CFTC'den geldi

Polymarket ve Kalshi\'nin beklediği çerçeve CFTC\'den geldi
11.06.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), spor olay sözleşmelerini kumardan ayıran ve seçim piyasalarını koruyan yeni tahmin piyasası kurallarını önerdi. Taslak, Kalshi ve Polymarket gibi platformlar için düzenleyici belirsizliği azaltabilir.

Yayımlanan öneri, federal yasanın "kumar" olarak sınıflandırmasına rağmen spor olay sözleşmelerinin genel olarak kamu yararına aykırı olmadığı sinyalini veriyor. Düzenleyici, bu sözleşmeleri saf şans oyunlarından ayırıyor. Final skorlarına ve galibiyet-mağlubiyet dengesine dayanan piyasaların fiyat keşfine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Sınır ise manipülasyon riskinde çiziliyor. Oyuncu sakatlıkları, hakem kararları veya benzeri manipülasyona açık sonuçlara bağlanan sözleşmelerin kamu yararı testini geçmesi beklenmiyor. Taslak ayrıca seçim sözleşmelerinin ilgili federal yasalardaki "kumar" tanımına girmediğini netleştirdi. Bu adım, 2024 başkanlık seçimi döneminde öne çıkan Kalshi ve Polymarket üzerindeki düzenleyici belirsizliği hafifletebilir.

CFTC VAKA BAZLI KAMU YARARI TESTİNİ KORUYOR

Hukuk cephesi öneriyi battaniye onay olarak okumuyor. New York merkezli Cahill Gordon ortağı Gary Kalbaugh, çerçevenin ilke bazlı kurulduğunu ve her sözleşmenin CFTC tarafından tek tek kamu yararı analizine tabi tutulacağını vurguladı. Kalbaugh, "Toplu sonuçlara dayanan sözleşmeler varsayılan olarak izin kapsamında." ifadesini kullandı ve kumar tanımının beklenenden geniş tutulup spor olaylarını da kapsadığını ekledi.

KALSHI VE POLYMARKET MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Düzenleyici netlik, sektörün hızlandığı bir döneme denk geldi. Taslakta "varlık sınıfı" olarak tanımlanan tahmin piyasalarında Kalshi ve Polymarket milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaştı. İki şirket de geleneksel finansla bağlarını genişletiyor. Kalshi, Nasdaq ortaklığıyla halka arz öncesi özel şirket değerlemelerine yönelik yeni bir piyasa kategorisi başlattı. Polymarket ise Dow Jones ile anlaşarak gerçek zamanlı tahmin verilerini grubun medya markalarına taşıdı.

Georgetown Üniversitesi hukuk profesörü Melinda Roth, haber kuruluşlarıyla kurulan ortaklıklarla tahmin piyasalarının ana akıma yaklaştığını belirtti. Roth'a göre büyüyen piyasaların cevapsız sorusu, olay sözleşmelerinin finansal araç mı yoksa düpedüz kumar mı olduğu. Bernstein analistleri de ikili sonuçlu sözleşmeleri alternatif makro korunma aracı olarak kullanan kurumsal yatırımcıların arttığını aktardı.

Taslak kurallar 45 gün boyunca kamuoyu görüşüne açık kalacak ve ABD tahmin piyasalarının gelecekteki düzenleyici çerçevesini şekillendirecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polymarket ve Kalshi'nin beklediği çerçeve CFTC'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:50:03. #7.12#
SON DAKİKA: Polymarket ve Kalshi'nin beklediği çerçeve CFTC'den geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.