Polymarket'ın Strategy kararına büyük itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polymarket'ın Strategy kararına büyük itiraz

Polymarket\'ın Strategy kararına büyük itiraz
02.06.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polymarket, Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin Mayıs ayı içinde Bitcoin satıp satmadığını sorgulayan piyasayı "Hayır" olarak kapattı. Tüccarlar, kararın işlem tarihini değil açıklama tarihini esas aldığını öne sürerek sert tepki gösterdi.

20 milyon dolarlık bahis havuzuna ulaşan "Strategy Mayıs'ta Bitcoin satar mı?" piyasası, 31 Mayıs son tarihi geçtikten sonra iki kez "Hayır" olarak kapandı. Her iki çözüm de tüccarların itirazıyla geri alındı. Piyasa halen son inceleme aşamasında.

Strategy, 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 Bitcoin'i yaklaşık 2,5 milyon dolara sattığını 1 Haziran'da SEC'e sunduğu 8-K başvurusuyla duyurdu. Bu satış, şirketin Aralık 2022'den bu yana gerçekleştirdiği ilk Bitcoin satışı oldu.

"Evet" taraftarları, SEC başvurusunu işlemlerin 31 Mayıs'tan önce tamamlandığının belgesi olarak sundu. "Hayır" taraftarları ise bilginin kamuya son tarihten sonra ulaştığını savundu. Tartışma, işlemin gerçekleşme tarihi ile bilginin açıklanma tarihinin hangisinin esas alınacağı üzerine yoğunlaşıyor.

Platform, 1 Haziran'da piyasa sayfasına "Piyasanın belirlediği zaman dilimine alınan onay geçerli sayılmaz" notunu ekledi. Ancak bu notun karar verildikten sonra eklenmesi bazı tüccarların öfkesini artırdı.

500 BİN DOLARLIK KAYIP VE İTİRAZ SÜRECİ

Willo2 kullanıcı adlı tüccar, platformun 1 Haziran'da piyasayı açık tutmayı sürdürdüğünü öne sürerek bu süreçte 500.000 dolar kaybettiğini X'te duyurdu. "Bu kuralların kesinlikle bir parçası değildi" ifadesini kullanan Willo2, "Doğru olsaydı piyasa zaten 31 Mayıs'ta kapanırdı. Kapanmadı" diye ekledi.

"0xDinosaur" kullanıcı adlı bir diğer tüccar ise yaklaşık 35.000 USDC karşılığında 49.695 "Evet" hissesi satın aldığını belirterek platforma resmi itiraz bildirimi iletti. "Bu bir açıklama zamanlaması piyasası değil, olay bazlı piyasa olmalı. Dosyalama tarihi ile işlem tarihi farklı şeylerdir" diyen 0xDinosaur, kararın incelemeye taşınmasını talep etti.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Polymarket'ın Strategy kararına büyük itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:27:14. #7.13#
SON DAKİKA: Polymarket'ın Strategy kararına büyük itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.