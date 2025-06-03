Ripple RLUSD stablecoini Dubai düzenleyicisinden onay aldı - Son Dakika
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Kripto Para

Ripple RLUSD stablecoini Dubai düzenleyicisinden onay aldı

Ripple RLUSD stablecoini Dubai düzenleyicisinden onay aldı
03.06.2025 17:46
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Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi, Ripple'ın RLUSD stablecoinini Dubai Uluslararası Finansal Merkezi'nde resmi ödeme sistemi olarak onayladı. Bu tarihi karar, 7 bin firmaya sınır ötesi ödemeler için yeni imkanlar sunuyor. Ripple böylece BAE'nin 40 milyar dolarlık uluslararası ödeme pazarındaki stratejik konumunu pekiştiriyor ve Orta Doğu'daki büyük potansiyeli harekete geçiriyor.

San Francisco merkezli Ripple, Orta Doğu'daki önemli bir başarı elde etti. Dubai düzenleyici otoritesinden gelen bu onay, şirketin bölgedeki kurumsal kripto para hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için attığı adımların meyvesini veriyor.

RLUSD'nin Orta Doğu Serüveni Başlıyor

DFSA'dan gelen yeşil ışık, RLUSD'nin Ripple'ın Dubai'de lisanslı ödeme platformuna entegre edilmesine olanak sağlıyor. Bu hamle aynı zamanda Dubai Uluslararası Finansal Merkezi'nde faaliyet gösteren yaklaşık 7 bin firmanın sınır ötesi ödemeler ve kripto para hizmetleri için Ripple'ın stablecoinini kullanmasını mümkün kılacak.

Ripple'ın stablecoin kıdemli başkan yardımcısı Jack McDonald, onayın firmanın Dubai'nin dijital finansal altyapısını ilerletme taahhüdünü yeniden teyit ettiğini belirtti. Ripple'ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick'e göre, şirket bölgede kripto para ödeme ve saklama hizmetlerine yönelik kurumsal talebin artışını kaydetti.

Bu pazardan pay almak için Ripple, düzenlenmiş ödeme hizmetlerinin erken benimseyen firmalar olması beklenen dijital banka Zand ve fintech platformu Mamo gibi yerel kuruluşlarla ortaklık kurdu. Ayrıca Ripple, XRP Ledger üzerinde gayrimenkul tapu senetlerini tokenize etmek için altyapı sağlayıcısı Ctrl Alt ve Dubai Arazi Departmanı ile iş birliği yapıyor.

RLUSD, Aralık 2024'te faaliyete başladı ve ABD doları rezervleri tarafından 1:1 desteklendi. New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından onaylanan token başlangıçta Uphold gibi hizmetlerde debut yaptı ve daha sonra Kraken gibi platformlara yayıldı. RLUSD'nin 310 milyon dolarlık piyasa değeri var ve Tether'ın USDT'si ve Circle'ın USDC'si tarafından hakimiyet kurulan 250 milyar dolarlık stablecoin pazarına katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kripto Para, Orta Doğu, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple RLUSD stablecoini Dubai düzenleyicisinden onay aldı - Son Dakika

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