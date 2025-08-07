Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi

RLUSD stablecoininin ihraççısı olan Ripple, ABD düzenlemeleri şekillenirken dolar sabitli ödeme operatörleri arasındaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla stratejik bir hamle gerçekleştirdi. Galaxy Ventures ve Accomplice tarafından desteklenen Rail, tokenize edilmiş dolarları kullanarak sınır ötesi ödemeyi günler yerine saatlere indirebileceğini iddia ediyor. İşlem, düzenleyici onaylar beklenirken dördüncü çeyrekte sonuçlanması öngörülüyor.

Ripple Stablecoin Pazarında Güçleniyor

Satın alma, Başkan Donald Trump'ın dolar destekli kripto paralar için ilk ABD çerçevesini oluşturan GENIUS Act'i imzalamasından sadece haftalar sonra tamamlandı. SEC ayrıca stablecoin muhasebe kuralları için güncellenmiş personel rehberliği yayınlayarak sektörü daha da netleştirdi.

Ripple Başkanı Monica Long, Rail satın alımının RLUSD ihraççısının müşteri tabanını genişletmeye yardımcı olacağını belirtti. Rail satın alımı Ripple'a şirketlerin ve fintech'lerin uyumlu stablecoin altyapısı aradığı bir anda Kanada, ABD ve önemli gelişmekte olan pazarlarda düzenlenmiş bir ödemeler ön ucu sağlıyor.

Satın alma ayrıca Ripple'ın satın alma serisini genişletiyor. Nisan ayında Ripple, kendi RLUSD stablecoinı için likidite ve saklamayı güçlendirerek Hidden Road'u satın almak için 1,25 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Ripple ayrıca Bank of New York Mellon'ı bir rezerv saklama ortağı olarak ekledi ve RLUSD'yi düzenleyici gözetim altına almayı hedefleyerek temmuz ayında ABD bankacılık lisansı için başvurdu. Aralık 2024'te başlatılan RLUSD, yakın zamanda 500 milyon dolarlık dolaşımdaki arzı aştı.

İhraççılar yeni çerçeveye uymak için acele ederken, daha fazla kurum 2028'e kadar 2 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen bir pazara girişi değerlendiriyor. Stablecoin pazarı şu anda Tether'ın USDT'si ve Circle USDC'si tarafından domine ediliyor.