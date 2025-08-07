Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi

Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi
07.08.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple, stablecoin ödemelerini genişletmek amacıyla Toronto merkezli Rail'i 200 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Galaxy Ventures destekli şirket, küresel B2B stablecoin ödeme hacminin yaklaşık yüzde 10'unu işlemeyi hedefliyor. Donald Trump'ın GENIUS Act'i imzalamasından haftalar sonra gerçekleşen anlaşma, RLUSD büyümesini hızlandıracak ve piyasadaki konumunu güçlendirecek.

RLUSD stablecoininin ihraççısı olan Ripple, ABD düzenlemeleri şekillenirken dolar sabitli ödeme operatörleri arasındaki konumunu sağlamlaştırmak amacıyla stratejik bir hamle gerçekleştirdi. Galaxy Ventures ve Accomplice tarafından desteklenen Rail, tokenize edilmiş dolarları kullanarak sınır ötesi ödemeyi günler yerine saatlere indirebileceğini iddia ediyor. İşlem, düzenleyici onaylar beklenirken dördüncü çeyrekte sonuçlanması öngörülüyor.

Ripple Stablecoin Pazarında Güçleniyor

Satın alma, Başkan Donald Trump'ın dolar destekli kripto paralar için ilk ABD çerçevesini oluşturan GENIUS Act'i imzalamasından sadece haftalar sonra tamamlandı. SEC ayrıca stablecoin muhasebe kuralları için güncellenmiş personel rehberliği yayınlayarak sektörü daha da netleştirdi.

Ripple Başkanı Monica Long, Rail satın alımının RLUSD ihraççısının müşteri tabanını genişletmeye yardımcı olacağını belirtti. Rail satın alımı Ripple'a şirketlerin ve fintech'lerin uyumlu stablecoin altyapısı aradığı bir anda Kanada, ABD ve önemli gelişmekte olan pazarlarda düzenlenmiş bir ödemeler ön ucu sağlıyor.

Satın alma ayrıca Ripple'ın satın alma serisini genişletiyor. Nisan ayında Ripple, kendi RLUSD stablecoinı için likidite ve saklamayı güçlendirerek Hidden Road'u satın almak için 1,25 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Ripple ayrıca Bank of New York Mellon'ı bir rezerv saklama ortağı olarak ekledi ve RLUSD'yi düzenleyici gözetim altına almayı hedefleyerek temmuz ayında ABD bankacılık lisansı için başvurdu. Aralık 2024'te başlatılan RLUSD, yakın zamanda 500 milyon dolarlık dolaşımdaki arzı aştı.

İhraççılar yeni çerçeveye uymak için acele ederken, daha fazla kurum 2028'e kadar 2 trilyon dolara ulaşması tahmin edilen bir pazara girişi değerlendiriyor. Stablecoin pazarı şu anda Tether'ın USDT'si ve Circle USDC'si tarafından domine ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı

19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
01:09
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
01:03
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
00:52
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu
Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
00:29
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
00:25
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı
Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 19:41:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ripple stablecoin pazarındaki ikinci satın alımını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.