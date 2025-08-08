Ripple (XRP) ve SEC yasal belirsizliği tamamen ortadan kalktı

Kripto para dünyasının en uzun süren yasal mücadelesi resmen sona erdi. Hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem Ripple ortak bir karar alarak temyiz süreçlerini iptal etti. Bu gelişme, XRP'nin yasal statüsü konusundaki tüm belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Ripple Dört Yıllık SEC Mücadelesini Kazandı

Yargıç Analisa Torres'in Temmuz 2023 tarihli kararı artık nihai hüküm olarak tarihe geçti. Bu karar, XRP'nin perakende yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet olmadığını belirtirken, kurumsal satışların ise düzenlemeye tabi olduğunu ortaya koydu.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse daha önce firmasının karşı temyizden vazgeçeceğini açıklamıştı. Garlinghouse haziran ayında "Bu bölümü bir kez ve tamamen kapatıyoruz, en önemli olana odaklanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

XRP'nin piyasa değeri haberin ardından önemli bir artış kaydetti. Verilere göre token fiyatı 3,04 dolardan 3,27 dolara yükseldi.

Düzenleyici açısından bu karar, kripto projeleri için önemli bir emsal karar oluşturacak. Uzmanlar, bu gelişmenin diğer kripto varlıkların yasal durumu konusunda netlik sağlayacağını değerlendiriyor.

İki tarafın da kendi masraf ve ücretlerini karşılayacağı anlaşma, dört yıllık hukuki sürecin maliyetli sonucunu ortaya koyuyor. Bu karar, Ripple için tam bir zafer anlamına gelirken, SEC'in kripto düzenleme stratejisinde yeniden değerlendirme yapmasına neden olabilir.