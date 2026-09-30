Robinhood'dan kripto işlemlerine yeni hamle - Son Dakika
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Robinhood'dan kripto işlemlerine yeni hamle

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Robinhood\'dan kripto işlemlerine yeni hamle
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Yatırım platformu Robinhood, ABD'deki uygun kullanıcılarına sekiz kripto parada süresiz vadeli işlem sunmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni ürünlerle birlikte uygulama içi yapay zeka araçlarını ve hafta sonu hisse alım satımı planını da duyurdu.

29 Eylül'deki HOOD Summit etkinliğinde açıklanan plana göre kullanıcılar, önümüzdeki aylarda Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Chainlink ve Hyperliquid için yükseliş ya da düşüş yönünde pozisyon açabilecek. Bitcoin ve Ethereum işlemlerinde 10 kata, diğer altı kripto parada ise 3 kata kadar kaldıraç kullanılabilecek.

Belirli bir vade sonunda kapanmayan bu sözleşmeler, doğrudan kripto para satın almadan fiyat hareketleri üzerinden işlem yapmaya olanak tanıyor. Kaldıraç, yatırılan teminattan daha büyük pozisyon açılmasını sağlarken fiyat ters yönde hareket ettiğinde kayıpları da büyütüyor.

Hizmet, Robinhood Derivatives tarafından Bitstamp üzerinden sunulacak. Şirket, yıl sonuna kadar işlem başına yüzde 0,01 ücret alacağını açıkladı. Kullanıcılar zarar durdurma ve kâr alma emirleri verebilecek, pozisyonlarının zorunlu olarak kapatılabileceği fiyatı izleyebilecek ve risk uyarıları alabilecek. Kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı.

YAPAY ZEKA İÇİN AYRI İŞLEM HESABI AÇILACAK

Robinhood, piyasa araştırması yapabilen, strateji geliştirebilen ve kullanıcı adına işlem gerçekleştirebilen yapay zeka araçlarını da uygulamasına eklemeyi planlıyor. Robinhood Agents adı verilen hizmet, uygun ABD müşterilerine sunulacak.

Kullanıcılar bu araçlar için ayrı bir hesap açacak, kullanacakları modeli seçerek işlem kurallarını ve sınırlarını belirleyecek. Yapay zeka yalnızca kendisine ayrılan hesaptaki paraya erişebilecek. Her işlemi kullanıcının onayına sunan ayar başlangıçta açık olacak ve daha sonra değiştirilebilecek.

Şirket, ilerleyen aşamada Loops adlı özelliği de devreye alacak. Böylece kullanıcılar, belirledikleri koşullar oluştuğunda piyasanın kontrol edilmesi ve işlem yapılması için tekrarlanan talimatlar verebilecek.

HİSSE İŞLEMLERİ HAFTA SONUNA UZANACAK

Yeni ürünlerin bir diğer ayağını seçili ABD hisseleri ve borsa yatırım fonlarında haftanın yedi günü işlem yapılması oluşturuyor. Robinhood, hafta sonu işlemlerini 2027'nin başında başlatmayı hedefliyor. Planın hayata geçmesi düzenleyici incelemeye bağlı olacak.

Mevcut hizmet, ABD doğu saatiyle pazar 20.00 ile cuma 20.00 arasında yüzlerce hisse ve fonda işlem yapılmasına izin veriyor. Hafta sonu kapsamı ilk etapta seçili menkul kıymetlerle sınırlı tutulacak ve işlemler Bruce ATS altyapısıyla yürütülecek.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaYapay ZekaSon Dakika

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