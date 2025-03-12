Rusya\'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı

Rusya Merkez Bankası, kripto para ticareti için yeni bir adım atarak, belirli bir varlık seviyesine sahip yatırımcılara bu alanda yatırım yapma fırsatı sunuyor. Bu teklif, devlet başkanının direktifleriyle şekillendirilen geniş bir düzenleme paketinin parçası. Yeni düzenlemeler, yalnızca yüksek varlıklı bireyleri hedef alırken, genel olarak kripto para kullanımına ilişkin sıkı yasaklarını sürdürüyor.

Rus Yatırımcılar İçin Bitcoin Ve Kripto Dönemi Başlıyor

Rusya Merkez Bankası, belirli bir varlık seviyesine sahip Rus yatırımcılara kripto para birimleri ticareti yapma olanağı tanımak için yeni bir deneme süreci başlatmayı planladığını açıkladı.

Bu girişim, Rusya Devlet Başkanı'nın talimatları doğrultusunda, kripto para birimlerine yatırımın düzenlenmesine yönelik olarak hükümete sunulan teklifler çerçevesinde değerlendirilecek. Plan, sadece en az 1,1 milyon dolarlık menkul kıymet ve mevduata sahip yatırımcıları kapsayacak şekilde tasarlandı. Öte yandan, bu düzenleme dışında kalan kripto işlemleri için cezai yaptırımlar getirilmesi önerildi.

Rusya'da kripto para kullanımıyla ilgili sıkı kurallar devam ediyor Merkez bankası, kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini yineleyerek, bu alanda yapılan işlemlere sınırlamalar getirilmesini ve ihlallerin cezalandırılmasını önerdi. 2021 yılında yürürlüğe giren "Dijital Finansal Varlıklar Üzerine" yasasıyla başlayan bu yasaklamalar, Rusya'da kripto paraların kullanımını sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya devam ediyor.