Rusya kripto para sektörünü yasal çerçeveye kavuşturuyor - Son Dakika
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Rusya kripto para sektörünü yasal çerçeveye kavuşturuyor

Rusya kripto para sektörünü yasal çerçeveye kavuşturuyor

Rus hükümeti, Bitcoin madenciliği ve kripto para işlemlerinden elde edilen gelirlere kapsamlı bir vergi düzenlemesi getiriyor. Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan taslak, kripto varlıkları mülk olarak sınıflandırırken, madencilik ve alım satım gelirlerine yüzde 15'e varan vergi öngörüyor.

19.11.2024 17:09  Güncelleme: 18:14
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Rusya'nın kripto para piyasası yeni bir düzenlemeyle şekilleniyor. Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı vergi tasarısı, madencilik faaliyetlerini yasal çerçeveye oturtmayı hedefliyor. Düzenleme, sektörü şeffaflaştırırken devlet gelirlerini artırmaya yönelik önemli adımlar içeriyor.

Kripto Para Varlıkları Mülk Statüsünde Değerlendirilecek

Yeni düzenlemeyle madencilik faaliyetleri resmi statü kazanıyor. Madenciler, operasyonel giderlerini vergilendirilebilir gelirlerinden düşebilecek. Bu düzenleme, sektörün profesyonelleşmesine katkı sağlayacak.

Yasal çerçeve kapsamında kripto işlemleri katma değer vergisinden muaf tutuluyor. Alım satım gelirleri, menkul kıymet işlemleriyle aynı vergi rejimine tabi tutulacak.

Madencilik altyapı sağlayıcıları için getirilen raporlama zorunluluğu, sektörün şeffaflığını artıracak. Kayıtsız madencilerin elektrik tüketimi aylık 6.000 kilovat-saat ile sınırlandırılıyor.

Federal Vergi Servisi'nin önceki ay sunduğu gerçekleşmemiş kazançların vergilendirilmesi teklifi, bu düzenlemeyle somut bir çerçeveye kavuşuyor. Aralık 2020'de başlayan vergilendirme süreci, yeni tasarıyla kapsamlı bir yapıya dönüşüyor.

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Son Dakika Kripto Para Rusya kripto para sektörünü yasal çerçeveye kavuşturuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya kripto para sektörünü yasal çerçeveye kavuşturuyor - Son Dakika
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