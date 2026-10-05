Rusya'da dijital rubleyle maaş ödemesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'da dijital rubleyle maaş ödemesi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya\'da dijital rubleyle maaş ödemesi başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Maliye Bakanlığı, bazı çalışanlarının maaşlarını dijital rubleyle ödemeye başladı. Merkez bankasının dijital parasını kamu ödemelerine taşıyan uygulamaya katılım gönüllü olacak. Çalışanların tamamını kapsayan zorunlu bir geçiş yapılmadı.

Bakanlığın 2 Ekim tarihli açıklamasına göre ilk ödemeler 1 Ekim'de gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan çalışanlar, maaşlarının aktarılması için Rusya Merkez Bankasının platformunda dijital ruble hesabı açtı. Kaç kişinin ödeme aldığı ve toplam tutar açıklanmadı.

Maaşını dijital rubleyle alma seçeneği kişinin tercihine bırakılıyor. Bakanlık, bu olanağın Rus vatandaşlarına açık olduğunu belirtti. Kamu harcamalarında dijital paranın kullanımına ilişkin çalışmalar, Maliye Bakanlığı ile merkez bankası tarafından yürütülüyor.

DİJİTAL HESAPLARA BANKA UYGULAMALARINDAN ERİŞİLİYOR

Dijital ruble, Rusya'nın ulusal parasının merkez bankası tarafından sunulan dijital biçimini oluşturuyor. Kullanıcılar sisteme katılan bankaların mobil uygulamaları üzerinden hesap açabiliyor. Hesaplar, erişim için kullanılan ticari bankanın yerine merkez bankasının platformunda tutuluyor.

Ülkenin büyük bankaları ve perakende şirketleri, 1 Eylül'den itibaren dijital rubleyle ödeme ve transferlere yönelik altyapılarını müşterilerine açtı. Bireylerin sistemi kullanması isteğe bağlı tutulurken her kişi veya şirket için tek dijital ruble hesabı öngörüldü.

Merkez bankasının açıkladığı koşullara göre bireyler, normal banka hesaplarından dijital ruble hesaplarına ayda en fazla 300 bin ruble aktarabiliyor. Dijital hesapta bulunan paranın harcanmasında aynı aylık sınır uygulanmıyor. Bireysel ödeme ve transferlerden ücret alınmıyor.

KAMU ÖDEMELERİNDE 16 MİLYON RUBLELİK DENEME YAPILDI

Son maaş ödemelerinden önce dijital ruble kamu harcamalarında test edildi. Maliye Bakanlığı ve Federal Hazine, 2025'te yürütülen pilot uygulamada maaş, burs ve bazı kamu sözleşmelerine ilişkin ödemeler gerçekleştirdi. Bu işlemlerin toplamı yaklaşık 16 milyon rubleye ulaştı.

Ocak 2026'dan itibaren federal bütçe harcamalarında dijital ruble kullanımı belirli bir ödeme listesiyle sınırlı olmaktan çıkarıldı. Federal kamu kurumlarının bu parayla ödeme yapabilmesinin yanı sıra bazı kurumların sundukları hizmetler için dijital ruble kabul etmesine de olanak tanındı.

Bakanlık, bütçeye yapılacak ödemelerde de dijital rublenin kullanılabildiğini bildirdi. Son uygulama, önceki yıl yapılan denemelerin ardından bakanlık çalışanlarının maaşlarının merkez bankası platformu üzerinden ödenmesine uzandı.

Kripto ParaRusyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
İspanya sandığa gidiyor Sánchez parlamentoyu feshetti İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:51
Fred’den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
13:15
Lamine Yamal’ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'da dijital rubleyle maaş ödemesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei