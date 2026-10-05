Rusya\'da dijital rubleyle maaş ödemesi başladı

Bakanlığın 2 Ekim tarihli açıklamasına göre ilk ödemeler 1 Ekim'de gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan çalışanlar, maaşlarının aktarılması için Rusya Merkez Bankasının platformunda dijital ruble hesabı açtı. Kaç kişinin ödeme aldığı ve toplam tutar açıklanmadı.

Maaşını dijital rubleyle alma seçeneği kişinin tercihine bırakılıyor. Bakanlık, bu olanağın Rus vatandaşlarına açık olduğunu belirtti. Kamu harcamalarında dijital paranın kullanımına ilişkin çalışmalar, Maliye Bakanlığı ile merkez bankası tarafından yürütülüyor.

DİJİTAL HESAPLARA BANKA UYGULAMALARINDAN ERİŞİLİYOR

Dijital ruble, Rusya'nın ulusal parasının merkez bankası tarafından sunulan dijital biçimini oluşturuyor. Kullanıcılar sisteme katılan bankaların mobil uygulamaları üzerinden hesap açabiliyor. Hesaplar, erişim için kullanılan ticari bankanın yerine merkez bankasının platformunda tutuluyor.

Ülkenin büyük bankaları ve perakende şirketleri, 1 Eylül'den itibaren dijital rubleyle ödeme ve transferlere yönelik altyapılarını müşterilerine açtı. Bireylerin sistemi kullanması isteğe bağlı tutulurken her kişi veya şirket için tek dijital ruble hesabı öngörüldü.

Merkez bankasının açıkladığı koşullara göre bireyler, normal banka hesaplarından dijital ruble hesaplarına ayda en fazla 300 bin ruble aktarabiliyor. Dijital hesapta bulunan paranın harcanmasında aynı aylık sınır uygulanmıyor. Bireysel ödeme ve transferlerden ücret alınmıyor.

KAMU ÖDEMELERİNDE 16 MİLYON RUBLELİK DENEME YAPILDI

Son maaş ödemelerinden önce dijital ruble kamu harcamalarında test edildi. Maliye Bakanlığı ve Federal Hazine, 2025'te yürütülen pilot uygulamada maaş, burs ve bazı kamu sözleşmelerine ilişkin ödemeler gerçekleştirdi. Bu işlemlerin toplamı yaklaşık 16 milyon rubleye ulaştı.

Ocak 2026'dan itibaren federal bütçe harcamalarında dijital ruble kullanımı belirli bir ödeme listesiyle sınırlı olmaktan çıkarıldı. Federal kamu kurumlarının bu parayla ödeme yapabilmesinin yanı sıra bazı kurumların sundukları hizmetler için dijital ruble kabul etmesine de olanak tanındı.

Bakanlık, bütçeye yapılacak ödemelerde de dijital rublenin kullanılabildiğini bildirdi. Son uygulama, önceki yıl yapılan denemelerin ardından bakanlık çalışanlarının maaşlarının merkez bankası platformu üzerinden ödenmesine uzandı.