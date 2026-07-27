Rusya'nın en büyük bankası kripto altyapısı kuruyor - Son Dakika
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Rusya'nın en büyük bankası kripto altyapısı kuruyor

Rusya\'nın en büyük bankası kripto altyapısı kuruyor
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yıl sonuna kadar kripto para işlem altyapısı kuracağını duyurdu. Ülke, piyasa katılımcıları için kurallar belirlerken kripto varlıkların dış ticaret işlemlerinde kullanılmasının da önünü açıyor.

Sberbank, dijital saklama kuruluşunu da içeren kripto işlem altyapısını en geç 1 Aralık'a kadar devreye almayı planlıyor. Böylece kripto işlem, saklama ve takas hizmetleri ülkenin düzenlenmiş finansal sistemine dahil edilecek. Rus basınına yansıyan bilgilere göre bu dijital saklama kuruluşu, kripto para mülkiyetini kayıt altına alacak ve işlemlerin büyük bölümünü ana blok zincirin dışında gerçekleştirecek. Sberbank ayrıca müşterilerin başlattığı para yatırma, çekme ve transfer işlemleri için aktif cüzdanlar işletecek.

Sberbank yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı Alexander Vedyakhin, yeni altyapının temel unsurlarından birinin dijital saklama kuruluşu olacağını belirtti. Vedyakhin'e göre bu yapı, müşterilerin kripto para haklarına ilişkin kayıtları tutacak ve işlemleri ana blok zincirin dışında hesaba geçirecek. Yönetici, kuruluşun aynı zamanda aktif cüzdanlar üzerinden müşterilerin para transfer talimatlarını yerine getireceğini söyledi.

RUSYA İLK KAPSAMLI KRİPTO ÇERÇEVESİNE YAKLAŞTI

Rus yasa yapıcılar bu ay, dijital varlık faaliyetlerini düzenleyecek bir tasarıda son okumaları tamamlayarak ülkeyi ilk kapsamlı kripto piyasası çerçevesine yaklaştırdı. Tasarı, düzenlenmiş piyasada Rusya Merkez Bankası'na geniş bir denetim yetkisi tanıyor. Merkez bankası, lisanslı aracılar aracılığıyla hangi kripto varlıkların sunulabileceğini belirleyecek ve uygulama düzenlemelerini çıkaracak.

Merkez bankası likidite eşikleri de belirledi. Buna göre bir kripto varlığın son iki yıllık ortalama piyasa değerinin 5 trilyon rubleyi (yaklaşık 64 milyar dolar), ortalama günlük işlem hacminin ise 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 12,8 milyar dolar) aşması gerekiyor. Çerçeve yürürlüğe girdiğinde ayrıca beş kategori düzenlenmiş piyasa katılımcısı tanımlanacak. Bu kategoriler kripto borsalarını, aracıları, varlık yöneticilerini, saklama kuruluşlarını ve borsa hizmeti sağlayıcılarını kapsıyor. Çerçevenin yürürlük tarihi 1 Eylül 2026 olarak belirlendi.

AB YAPTIRIMLARINI SIKILAŞTIRIRKEN MOSKOVA ADIM ATIYOR

Moskova çalışan bir kripto altyapısını devreye almaya hazırlanırken Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırıyor. Birlik geçen hafta, eskiden Huobi Global adıyla bilinen kripto para borsası HTX'i yaptırım listesine ekledi. Avrupa Konseyi, HTX'i Rusya'ya yönelik yasakların amacını boşa çıkaran ve Birlik dışında kurulmuş 18 kuruluş arasında gösterdi. Rusya, 2022'deki askeri işgalin ardından Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel ölçekte yaptırımlarla karşılaşmayı sürdürüyor.

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Son Dakika Kripto Para Rusya'nın en büyük bankası kripto altyapısı kuruyor - Son Dakika

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