Samsung Güney Kore'nin Blockchain menkul kıymet altyapısını kuracak
Samsung Güney Kore'nin Blockchain menkul kıymet altyapısını kuracak

07.05.2026 09:52
Samsung'un bilgi teknolojileri yan kuruluşu Samsung SDS, Güney Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu (KSD) için token menkul kıymet platformunu inşa etme ihalesini kazandı. Platformun Şubat 2027'ye kadar tamamlanması ve ülkenin aynı tarihte yürürlüğe girecek tokenize menkul kıymet yasal çerçevesiyle eş zamanlı hizmete girmesi planlanıyor.

Proje kapsamında KSD'nin mevcut elektronik menkul kıymet hesap sistemi Blockchain tabanlı dağıtık defter altyapısıyla entegre edilecek. Entegrasyon, tokenize menkul kıymet ihracını ve hak yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor. Samsung SDS daha önce de KSD'nin tokenize menkul kıymet çalışmalarına katkı sağlamıştı. Şirket 2024'te işlev analizi danışmanlığı, 2025'te ise test platformu inşasını üstlenmişti.

Mevcut proje, test aşamasındaki altyapıyı stabil hizmet verebilecek resmi bir sisteme dönüştürmeyi amaçlıyor.

YASAL ÇERÇEVE ŞUBAT 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Güney Kore tokenize menkul kıymetler için yasal zemini hızla hazırlıyor. Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) ocak ayında Elektronik Kayıt Yasası ve Sermaye Piyasası Yasası'ndaki değişikliklerin parlamentodan geçtiğini duyurmuştu. Değişiklikler Blockchain tabanlı dağıtık defterleri yasal menkul kıymet kayıt sistemi olarak tanıyor.

Yeni düzenlemeye göre token menkul kıymet ihraççıları yasal prosedürleri izlemek ve KSD'ye elektronik kayıt başvurusu yapmak zorunda olacak. Bu yapı KSD'yi Güney Kore'nin gelecekteki token menkul kıymet altyapısının merkezine yerleştiriyor.

FSC mart ayında güvenlik tokenleri konusunda kamu-özel sektör danışma kurulu oluşturmuştu. Kurul teknoloji ve altyapı, ihraç, dolaşım, ödeme ve uzlaşma olmak üzere dört alanda kurallar ve altyapı üzerinde çalışıyor. Yasal çerçevenin Şubat 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu takvim Samsung SDS'in platform teslim hedefiyle örtüşüyor.

