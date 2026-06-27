Saylor 13 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin rotasını koruyacağını açıkladı - Son Dakika
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Saylor 13 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin rotasını koruyacağını açıkladı

Saylor 13 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin rotasını koruyacağını açıkladı
27.06.2026 13:16
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Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin'deki sert düşüşe ve şirketin 13 milyar doları aşan kâğıt üstü zararına rağmen Bitcoin stratejisinden dönmeyeceklerini söyledi. Bitcoin son günlerde 58 bin dolara kadar düştükten sonra yayım sırasında yaklaşık 60 bin 470 dolardan işlem görüyor.

Saylor, piyasadaki dalgalanmaya rağmen şirketin rota değiştireceğine dair endişeleri geri çevirdi ve Strategy'nin kripto varlığa odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı. Süregelen satış baskısının şirkete 13 milyar doları aşan kâğıt üstü zarar yazdırmasına karşın sakinliğini koruyan Saylor, "Oynaklık her sermaye yapısını sınar." ifadesini kullandı. Strategy'nin Bitcoin'e, disiplinli sermaye tahsisine, kredi kalitesine ve uzun vadeli değer yaratımına odaklı kaldığını belirten Saylor, şirketin şeffaflık ve kararlılıkla yol almayı sürdüreceğini ekledi.

Bitcoin perşembe günü 58 bin dolara kadar inerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Düşüş, paranın geçen yılki 126 bin doları aşan zirvesinden gerilemesini yaklaşık yüzde 52'ye taşıdı. En büyük kripto para yıl boyunca 60 bin dolar desteğini korumuş, şubatta ve haziranın ilk iki haftasında bu seviyeden dönerek 67 bin dolara kadar toparlanmıştı. Strategy'nin yaklaşık 64,1 milyar dolar maliyetle topladığı Bitcoin varlığının değeri mevcut fiyatlarla yaklaşık 50 milyar dolara geriledi ve bu da 13 milyar doları aşan kâğıt üstü zarara işaret etti.

STRATEGY 847 BİN BİTCOİN'DE ISRAR EDİYOR

Saylor liderliğindeki Strategy, 2020'den bu yana agresif biçimde sermaye toplayarak Bitcoin biriktirdi. Şirket neredeyse kesintisiz alım yaparak varlığını 847 bin 363 Bitcoin'e çıkardı ve Saylor sürekli birikimi şirketin kimliğinin merkezine yerleştirdi. En son 35 milyon dolara 520 Bitcoin alan şirket, dolar rezervini de 300 milyon dolar artırarak 1,4 milyar dolara taşıdı ve dijital kredi menkul kıymetlerinin kredi kalitesini desteklemek için rezervi güçlendirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Strategy'yi destekleyenler mevcut zararları geçici olarak değerlendiriyor ve Bitcoin dip yapıp yeni bir yükseliş başlattığında kâğıt üstü kayıpların büyük kazançlara döneceğini umuyor. Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant ise şirketin önce Bitcoin alımlarına ara verip rezervlerini yeniden güçlendirmesini, ardından sermaye topladıkça değil modele dayalı sistematik bir yöntemle alım yapmasını öneriyor.

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Son Dakika Kripto Para Saylor 13 milyar dolarlık zarara rağmen Bitcoin rotasını koruyacağını açıkladı - Son Dakika

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