Saylor, Bitcoin\'in dört ideoloji arasında denge kurarak büyüyebileceğini savundu

Saylor, Bitcoin ekosistemini Maksimalistler, Kapitalistler, Teknologlar ve Fundamentalistler olarak dört kampa ayırdı. Her grubun korumaya değer bir şey taşıdığını ancak aşırıya kaçıldığında zarar verebileceğini belirten Saylor, sağlıklı bir ekosistemin "inanç, entegrasyon, inovasyon ve koruma" gerektirdiğini vurguladı. Görevin ideolojiler arasında seçim yapmak değil, Bitcoin'in özünü koruyarak dünyanın onun üzerinde inşa etmesini sağlamak olduğunu ekledi.

Saylor'ın "disiplinli genişleme" olarak tanımladığı model, Bitcoin'in spot ETF'ler aracılığıyla pasif tutulmak yerine şirket bilançolarına, teminat yapılarına ve sermaye piyasalarına doğrudan entegre edilmesini öngörüyor. Saylor, Bitcoin'in temel katmanının "kutsal altyapı" olarak korunması gerektiğini, inovasyonun ise üst katmanlar ile finansal araçlarda gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Mayıs ayının son üç haftasında ABD spot Bitcoin ETF'lerinden toplamda yaklaşık 4 milyar dolar net çıkış yaşandı. Bitcoin bu dönemde yüzde 25 değer kaybederek 61 bin doların altına geriledi ve Ekim 2025 zirvesinden yüzde 50'nin üzerinde uzaklaştı. Strategy da bu hafta 2022'den bu yana ilk kez 32 Bitcoin satarak tercihli hisse dağıtımlarına yaklaşık 2,5 milyon dolar aktardı. Finansal medya sunucusu Jim Cramer bu satışın ardından sosyal medyada Saylor'ın "Bitcoin'i öldürdüğünü" öne sürdü.

ANALİSTLER KURUMSAL TALEBİ TARTIŞIYOR

Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, dibin "neredeyse geldiğini" belirterek spot ETF varlıklarının dirençli kaldığını ve Strategy'nin yakında sattığından daha fazla Bitcoin alacağını öngördü. Bitget Wallet analisti Lacie Zhang, fon çıkışlarının sürmesi durumunda 55 bin ile 57 bin dolar arasında yeniden test senaryosunun olası olduğunu, toparlanma için ETF akışlarının dengelenmesi ve balina birikiminin güçlenmesi gerektiğini belirtti. Nansen analisti Nicolai Sondergaard ise ETF talep anlatısının mayıs ayından bu yana çözüldüğünü ve kurumsal alıcıların yeniden sahneye çıkmadan kalıcı bir toparlanmanın güç olduğunu vurguladı.