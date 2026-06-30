Saylor geri adım attı: Strategy Bitcoin satacak

Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi sunduğu 8-K bildiriminde "Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi" adını verdiği yapıyı tanıttı. Çerçeve, bir Bitcoin'i nakde çevirme programı ile STRC imtiyazlı hissesinin temettü politikasındaki değişiklikleri kapsıyor. Şirket, uzun vadeli Bitcoin stratejisini korurken nakit rezervini artırmak, temettü ve borç maliyetlerini ödemek ve hisse geri alımlarını finanse etmek için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satabilecek.

Şirket, STRC'nin yıllık temettü oranını yüzde 11,5'ten yüzde 12'ye yükseltti. Artış, Temmuz 2026 kayıt tarihlerinden itibaren geçerli olacak. Şirket ayrıca imtiyazlı menkul kıymetleri için 1 milyar dolara, A sınıfı adi hissesi MSTR için de 1 milyar dolara kadar iki ayrı geri alım programı yetkilendirdi. Öncelik, nominal değerinin altında işlem gören STRC'de olacak.

NAKİT REZERVİ 17 AYLIK TEMETTÜYÜ KARŞILIYOR

Çerçevenin kilit ayağı, 28 Haziran itibarıyla 1,4 milyar dolardan 2,55 milyar dolara çıkan nakit rezervi. Bu tutar, imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz ödemelerinin yaklaşık 17 ayını karşılıyor. Yeni politikaya göre rezerv yalnızca bu ödemeler için kullanılabilecek ve yönetim kurulu aksini onaylamadıkça en az 12 aylık seviyede tutulacak. Rezerv, geçen hafta 12,67 milyon MSTR hissesinin satışından elde edilen yaklaşık 1,15 milyar dolarla güçlendirildi.

Saylor'a göre mevcut rezerv ile 1,25 milyar dolarlık Bitcoin satış kapasitesi birlikte, şirkete 3,8 milyar dolara, yani yaklaşık 26 aya varan temettü güvencesi sağlıyor. Saylor, özellikle hisse 1x mNAV civarında işlem görürken MSTR ihracında disiplinli kalmayı beklediklerini belirtti. Şirket, 22-28 Haziran haftasında hiç Bitcoin almayarak varlığını 847 bin 363 BTC'de sabit tuttu. Borsa haziran ayında net 3 bin 625 BTC ekledi.

MSTR YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 50 GERİLEDİ

Çerçeve, MSTR hissesinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybettiği çalkantılı bir dönemde geldi. Hisse cuma günü 2024 başından bu yana en düşük seviyesi olan 82,31 dolardan kapandı ve Temmuz 2025'teki 455,90 dolarlık zirvesinin yüzde 82 altına indi. STRC ise 71,25 dolara kadar gerileyip 74,57 dolardan kapanırken, şirketin kurumsal mNAV oranı cuma günü ilk kez 1'in altına düştü. Strategy'nin 847 bin 363 BTC'lik varlığı, yayım sırasında yaklaşık 59 bin 100 dolar olan fiyatla 50 milyar dolar dolayında, kâğıt üstü zarar ise 13 milyar doları aşıyor.

Yeni çerçeve, analistlerin baskısının arttığı bir döneme denk geldi. Grayscale'den Zach Pandl geçen hafta şirketin 3 milyar dolarlık Bitcoin satması gerektiğini savunmuş, CryptoQuant ise alımların tamamen durdurulup nakit rezervinin güçlendirilmesini önermişti. Verilere göre 199 halka açık şirket bir tür Bitcoin biriktirme modeli benimsedi, ancak bu şirketlerin Bitcoin primleri son dönemde belirgin biçimde eridi.