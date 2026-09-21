Saylor'dan yeni Bitcoin alımı sinyali - Son Dakika
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Saylor'dan yeni Bitcoin alımı sinyali

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Saylor\'dan yeni Bitcoin alımı sinyali
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Bitcoin devi Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, paylaşımıyla yeni Bitcoin alımı sinyali verdi. Saylor, sosyal medya hesabından şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren grafiği "Biraz daha turuncu" notuyla paylaştı

Michael Saylor'ın paylaşımı, Strategy'nin iki haftalık aranın ardından Bitcoin alımına dönmüş olabileceğine işaret etti. Şirketin son bildiriminde rezervleri değişmezken, yeni alımın gerçekleşip gerçekleşmediği ve büyüklüğü henüz açıklanmadı. Daha önce alım açıklamaları öncesinde de benzer grafikler yayımlayan Saylor, bu kez herhangi bir miktar veya işlem tarihi vermedi.

Strategy, son Bitcoin alımını 31 Ağustos'ta duyurdu. Şirket, o işlemde yaklaşık 369,7 milyon dolar karşılığında 4 bin 603 BTC satın aldı. Sonraki iki haftada yeni alım bildirmedi.

STRATEGY'NİN REZERVLERİ VE NAKİT DURUMU

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan 14 Eylül tarihli belgede, 8-13 Eylül döneminde Bitcoin alımı veya satışı yapılmadığı belirtildi. Şirketin 13 Eylül itibarıyla yaklaşık 845 bin 50 BTC tuttuğu, bu varlıkları toplam 63,73 milyar dolara edindiği açıklandı. Ücret ve giderler dahil ortalama maliyet Bitcoin başına yaklaşık 75 bin 412 dolar oldu.

Aynı dönemde Strategy, STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerinin geri alımına 139,3 milyon dolar harcadı. Bitcoin alımlarında da kullanılabilen nakit bakiyesi 1,30 milyar dolar olarak bildirildi. Şirket, bu kaynağı Bitcoin edinmenin yanı sıra dolar rezervini artırmak ve diğer sermaye yönetimi ihtiyaçları için kullanabiliyor.

Temettü ve borç faizi ödemelerini desteklemek amacıyla ayrı tutulan dolar rezervi ise 5,10 milyar dolar olarak açıklandı. Saylor'ın paylaşımı, olası yeni Bitcoin alımının hangi kaynaktan finanse edildiğine ilişkin bilgi içermedi.

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