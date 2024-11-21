SEC çalışmalarını hızlandırdı: Solana ETF'leri için yol açıldı - Son Dakika
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Kripto Para

SEC çalışmalarını hızlandırdı: Solana ETF'leri için yol açıldı

SEC çalışmalarını hızlandırdı: Solana ETF\'leri için yol açıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Solana ETF başvurularına gösterdiği ilgi artışı, kripto piyasalarında olumlu sinyaller yaratıyor. Eleanor Terrett tarafından aktarılanlara göre SEC, VanEck ve 21Shares gibi şirketlerin başvurularını dikkate aldı ve Solana ETF başvurularını incelemek için çalışmalarını hızlandırdı.

21.11.2024 22:34
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Solana ETF başvurularına gösterdiği artan ilgi, kripto piyasalarında yeniden canlanan umutları beraberinde getiriyor. Eleanor Terrett'in raporuna göre SEC, VanEck ve 21Shares gibi firmaların geçmiş başvurularını yeniden değerlendiriyor ve bu durum kripto dostu yeni Beyaz Saray yönetimi ile birleşince 2025 için beklentileri yükseltiyor.

Kripto Para Sektörünün Yeni Hedefi Solana ETF

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana ETF başvurularını incelemeye aldı. Deneyimli haber muhabiri Eleanor Terrett'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre düzenleyici kurum S-1 formlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

Terrett'in X platformunda paylaştığı bilgilerde, 19b4 formlarının otomatik onay sürecinden geçmediği vurgulandı. VanEck ve 21Shares'in geçen yıl Ağustos ayında CBOE'den kaldırılan başvuruları da bu durumun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Piyasa uzmanları, SEC Başkanı Gary Gensler döneminde bu tür listeleme başvurularının onay alma sürecinin zorlaşabileceğini düşünüyor olsa da SEC Başkanı Gary Gensler kısa bir süre önce görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Yeni süreçte kripto dostu ismin SEC başkanı olmasıyla birlikte Solana ETF başvurularının onaylanması bekleniyor.

Solana ETF yarışında ilk adımı VanEck attı. Şirket, spot Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının ardından 27 Haziran'da başvurusunu gerçekleştirdi. Bu hamleyi, 30 Ekim'de 21Shares ve Canary Capital'in başvuruları izledi. Bitwise ise Delaware'de S-1 formu sunarak bu yarıştaki yerini aldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre başvuru sahipleri SEC personelinin sürece aktif katılımına işaret eden sinyaller alıyor. Özellikle kripto para piyasalarına olumlu yaklaşan yeni bir Beyaz Saray yönetiminin göreve gelmesi, 2025'te Solana ETF'nin onaylanma ihtimalini artırıyor.

Canary Capital'in değerlendirmesine göre Solana, güçlü bir DeFi ekosistemi sunuyor. Platform, düşük işlem ücretleriyle dikkat çekerken, günlük işlem hacmi, aktif kullanıcı sayısı ve yeni adres oluşturma oranlarıyla da başarılı bir performans sergiliyor.

Piyasa verilerine göre Solana'nın kripto para birimi SOL, son 24 saatlik süreçte yüzde 4,6 değer kazanarak 247,91 dolar seviyesine ulaştı. SOL, 116 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünya genelinde dördüncü sırada yer alıyor.

SEC daha önce Ocak ayında 11 spot Bitcoin ETF'sini, Temmuz ayında ise 8 spot Ethereum ETF'sini onaylamış ancak diğer kripto para ETF'lerinin başvurularındaki kararını ertelemişti.

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Son Dakika Kripto Para SEC çalışmalarını hızlandırdı: Solana ETF'leri için yol açıldı - Son Dakika

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