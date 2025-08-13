SEC Ripple davası sonrasında yeni stratejiye geçti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörünün en uzun süreli hukuki çekişmelerinden birini bitirdikten sonra yeni bir yaklaşım belirliyor. SEC Başkanı Paul Atkins ve Komisyon Üyesi Hester Peirce, davalarla geçen zamanın artık yapıcı politika çalışmalarına ayrılabileceğini vurguladı.

Kripto Dünyası SEC'in Beş yıllık Hukuki Sürecinin Bitişini Kutluyor

Ripple Labs ile sürdürülen anlaşmazlık, XRP'nin menkul kıymet statüsü konusunda önemli yasal düzenlemeler oluştururken, komisyonun ileriye dönük stratejisi için de yol haritası çizdi.

SEC ve Ripple Labs, her iki tarafın da hukuki itirazlarını düşürme ve maliyetleri üstlenme başvurusunda bulunmasının ardından neredeyse beş yıllık anlaşmazlıklarını sona erdirdi.

SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce, davanın sonuçlanmasını "memnuniyet verici bir gelişme" olarak tanımladı. Peirce, "bir zamanlar davayla meşgul olan zihinlerin artık kripto için açık bir düzenleyici çerçeve oluşturmaya konsantre olabilmesini" sağladığını belirtti.

SEC Başkanı Paul Atkins de Peirce'ın gönderisine yanıt vererek, "Bu bölüm kapandığında, artık enerjimizi mahkeme salonundan politika hazırlama masasına kaydırma fırsatımız var." dedi. Atkins, "Odağımız, yatırımcıları korurken inovasyonu teşvik eden açık bir düzenleyici çerçeve inşa etmek üzerinde olmalı." diye ekledi.

CLARITY Act olarak bilinen Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası, Kongre'de siyasi gerilimleri artırıyor. Cumhuriyetçi senatörler ve Senato Bankacılık Komitesi, tasarıyı 30 Eylül'e kadar geçirmeyi hedeflerken, Demokrat Parti üyeleri bu girişimi "tehlikeli" olarak nitelendiriyor.

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi üst düzey üyesi Maxine Waters, özellikle Anti-CBDC Gözetleme Devleti Yasası ile birlikte değerlendirilen bu mevzuat paketini sert şekilde eleştirdi. Waters, Cumhuriyetçilerin "tehlikeli bir kripto mevzuatı paketini Kongre'den hızlı bir şekilde geçirmeye çalıştığını" iddia etti.