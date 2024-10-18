SEC Ripple davasında geri adım atmıyor

Kripto Para

Kripto para topluluğunun gözü, SEC ve Ripple arasındaki davada yaşanan son gelişmelere yöneldi. SEC'in sunduğu yeni belge, New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nin önceki kararında hata olup olmadığını sorguluyor. Bu gelişme, XRP'nin yasal statüsü ve kripto para düzenlemeleri konusunda sektörde yeni tartışmalara yol açabilir.

SEC İtiraz Sürecini Başlattı

SEC "Hukuk Davası İtirazı Ön Argüman Beyanı" olarak bilinen Form C'yi sundu. Bu belge, kurumun Ripple davasındaki stratejisine ışık tutuyor. İtirazın odak noktasında, Ripple'ın dijital varlık borsalarındaki XRP teklifleri ve satışları yer alıyor. Ayrıca Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve kurucu ortağı Chris Larsen'in kişisel XRP transferleri de inceleme kapsamına alıyor.

SEC, mahkemenin bu konulardaki kararını baştan incelenmesini talep ediyor. Bu, davanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilecek bir gelişme.

Ripple Baş Hukuk Yetkilisi Stuart Alderoty, SEC'in bu hamlesine hızlı bir yanıt verdi. Alderoty, mahkemenin "XRP'nin bir menkul kıymet olmadığı" kararının hala geçerli olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, kripto para sektöründe geniş yankı uyandırdı. Yatırımcılar ve analistler, davanın olası sonuçlarını ve bunun diğer kripto projeleri üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

Dava, 2020 yılında SEC'in Ripple'ı 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet satışı yapmakla suçlamasıyla başladı. O zamandan beri, kripto para düzenlemeleri konusundaki tartışmaların merkezinde yer alıyor.