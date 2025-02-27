SEC ve Gemini arasındaki davada beklenmedik gelişme - Son Dakika
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Kripto Para

SEC ve Gemini arasındaki davada beklenmedik gelişme

SEC ve Gemini arasındaki davada beklenmedik gelişme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsa Gemini hakkındaki soruşturmasını kapattı ve yasal işlem başlatmayacağını açıkladı. Bu karar, Trump'ın seçilmesinden sonra SEC'in kripto sektörüne yönelik yaklaşımında dramatik bir değişikliği yansıtıyor. Komisyon, son günlerde Coinbase, OpenSea, Robinhood ve UniSwap davalarını da geri çekti.

27.02.2025 09:24
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SEC, kripto para borsası Gemini'ye karşı yürüttüğü soruşturmayı kapatma kararı aldı. Kurucu Cameron Winklevoss tarafından X platformunda yaptığı paylaşıma göre soruşturmanın başlangıcından 699 gün, Wells Bildirimi'nden ise 277 gün sonra gelen bu karar, Trump yönetimi döneminde kripto sektörüne yönelik yumuşayan düzenleyici yaklaşımın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SEC'in Kripto Piyasaları Üzerindeki Baskısı Azalıyor

Gemini'ye yönelik soruşturmanın kapanması, SEC'in son günlerde Coinbase, OpenSea, Robinhood ve UniSwap gibi büyük kripto şirketlerine yönelik başlattığı yasal işlemleri de geri çekmesiyle aynı döneme denk geldi. Bu gelişmeler, düzenleyici otoritenin kripto para sektörüne bakış açısındaki köklü değişimi yansıtırken sektör temsilcileri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Cameron Winklevoss, SEC'in kararına ilişkin tepkisinde oldukça sert bir ton kullandı. "Bu, kripto savaşının sonuna doğru bir kilometre taşını işaret etse de kurumun bize, sektörümüze ve Amerika'ya verdiği zararı telafi etmek için çok az şey yapıyor" ifadelerini paylaştı. Winklevoss, SEC'in şirketlerine yasal faturalar olarak on milyonlarca dolar, üretkenlik ve inovasyon kaybı olarak ise yüzlerce milyon dolara mal olduğunu belirtti.

Eski SEC Başkanı Gary Gensler'in 20 Ocak'ta görevden ayrılmasının ardından, Geçici Başkan Mark T. Uyeda liderliğindeki komisyon, Biden yönetimi döneminde kripto endüstrisine karşı başlatılan yaptırım eylemlerini geri almaya yöneldi. Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce, sektör temsilcileriyle kripto özel kurallar yazmak üzere bir görev gücünü yönetiyor.

Gemini'nin SEC soruşturmasından kurtulması şirketin geleceğine dair planlarını da etkileyebilir. Söylentilere göre Gemini, bu yıl içinde gerçekleşebilecek bir halka arzı düşünüyor. Gemini, tüm yasal engellerin kalkmasıyla bu planlarını hızlandırabilir.

SEC ile yaşanan olumlu gelişmelere rağmen Gemini'nin diğer düzenleyici kurumlarla yasal sorunları devam etti. Şirket, Ocak ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) yanıltıcı beyanlar nedeniyle 5 milyon dolar, geçen Haziran'da ise New York başsavcılık ofisine 50 milyon dolar ödemeyi kabul ederek bu davaları sonlandırdı.

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