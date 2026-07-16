Şok eden araştırma: Bitcoin tahmin piyasalarının gizli oyunu deşifre edildi - Son Dakika
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Şok eden araştırma: Bitcoin tahmin piyasalarının gizli oyunu deşifre edildi

Şok eden araştırma: Bitcoin tahmin piyasalarının gizli oyunu deşifre edildi
16.07.2026 13:01
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Stanford Üniversitesi ve Singapur Yönetim Üniversitesi'nden araştırmacılar, Polymarket'in beş dakikalık Bitcoin tahmin piyasalarının, vade sonuna doğru spot fiyatları manipüle etmek için teşvik yarattığını buldu. Çalışmaya göre bu durum, deneyimli katılımcıların bireysel yatırımcılar aleyhine kâr etmesine imkân tanıyor.

Araştırma, yatırımcıların Bitcoin fiyatının beş dakika sonunda belirli bir seviyenin üzerinde mi altında mı kapanacağına bahis oynadığı sözleşmeleri inceledi. Sözleşmeler her işlem penceresinin sonundaki Bitcoin fiyatına dayalı Chainlink fiyat beslemeleriyle sonuçlandığı için yatırımcılar, vade hemen öncesinde spot piyasayı etkilemeye yöneliyor. Polymarket'in sözleşmeleri Temmuz 2024'te sunmasından önceki ve sonraki işlem hareketlerini analiz eden araştırmacılar, vade hemen öncesinde Bitcoin spot piyasasındaki emir akışında keskin artışlar, ardından hızlı fiyat geri dönüşleri saptadı. Bu tablo, vade fiyatı manipülasyonuyla tutarlı bulundu.

Çalışma, örneklem döneminde bu davranışın sıradan yatırımcılardan manipülatörlere yaklaşık 1,28 milyon dolar aktardığını tahmin etti. Araştırmacılara göre sözleşme süresinin beş dakikadan 15 dakikaya çıkarılması bu etkiyi büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

15 DAKİKALIK VADE MANİPÜLASYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLEDİ

Araştırmacılar, sonuçların tahmin piyasalarının doğası gereği manipülasyona açık olduğu anlamına gelmediğini, bunun yerine vade tasarımının riski azaltabileceğini savundu. Ekip, daha uzun vade pencerelerini ve zaman ağırlıklı ortalama fiyat gibi alternatif fiyatlama yöntemlerini olası çözümler olarak gösterdi.

Bulgular kriptonun ötesine de uzanabilir. Çalışmaya göre Nasdaq ve Cboe dahil geleneksel borsalar da varlık fiyatlarına bağlı olay sözleşmeleri önerdi. Bu durum, tahmin piyasaları düzenlemeye tabi finansal piyasalara yayıldıkça sözleşme tasarımını giderek daha önemli bir konu haline getiriyor.

KALSHI HAZİRANDA 9,4 MİLYAR DOLAR HACİM İŞLEDİ

Tahmin piyasaları, genişleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın sektör genelinde hareketi artırmasıyla haziranda rekor işlem hacmi kaydetti. Sektör verilerine göre Kalshi ay içinde yaklaşık 9,4 milyar dolar, Polymarket International ise yaklaşık 4,3 milyar dolar işlem hacmi işledi. Platformların Dünya Kupası şampiyonu piyasaları o günden bu yana 5,4 milyar doları aşan toplam hacim üretti, bu tutarın yaklaşık 4,25 milyar doları Polymarket'te, 1,2 milyar doları Kalshi'de gerçekleşti.

Sektörün büyümesi artan hukuki incelemeyle aynı döneme denk geldi. Bu yıl ABD'de çok sayıda eyalet, aralarında Kalshi ve Polymarket'in de bulunduğu şirketlere karşı adım attı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise federal düzeyde düzenlenen olay sözleşmelerinin eyalet kumar yasaları yerine kendi münhasır yetkisine girdiğini savunuyor. Anlaşmazlık şu an federal mahkemelerde ilerliyor. Hukuk gözlemcilerine göre birbiriyle çelişen istinaf kararları, tahmin piyasaları üzerinde asıl yetkinin eyaletlerde mi yoksa CFTC'de mi olduğuna ABD Yüksek Mahkemesi'nin karar vermesine yol açabilir.

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Son Dakika Kripto Para Şok eden araştırma: Bitcoin tahmin piyasalarının gizli oyunu deşifre edildi - Son Dakika

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