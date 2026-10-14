Solana büyük güncelleme için gün sayıyor

Solana Foundation'ın takvimine göre güncelleme, 21 Ekim'de başlayacak yeni ağ döneminde devreye alınacak. Dönemin Türkiye saatiyle yaklaşık 18.00'de başlaması bekleniyor. Ağın ilerleyişine bağlı olan bu saat, kesin bir randevu niteliği taşımıyor.

Geçişin ilk bölümünde mevcut sistem çalışmayı sürdürecek. Blok üretimi için ayrılan ilk 5 bin zaman aralığının ardından Alpenglow'a geçilecek. Bu aşamanın, yeni dönemin başlangıcından yaklaşık 18 dakika sonra tamamlanması öngörülüyor.

İŞLEMLERDE HEDEF 150 MİLİSANİYE

Alpenglow, bir işlemin ağ kuralları altında geri döndürülemez hale gelmesi için gereken süreyi yaklaşık 12,8 saniyeden 150 milisaniyeye indirmeyi amaçlıyor. Bu değer henüz ana ağda elde edilmiş sonuç olarak sunulmuyor. Gerçek performans, geçişin ardından ağ koşullarına göre şekillenecek.

Solana'da bir ödemenin ekranda başarılı görünmesi ile kesinleşmesi farklı aşamaları ifade ediyor. Güncelleme, ödemenin geri alınamayacağı güvencesini bekleyen işletmelerin ve başka ağlara varlık aktaran uygulamaların bu bekleme süresini kısaltabilir.

Yeni oylama sistemi Votor, Solana'nın mevcut TowerBFT mekanizmasının yerini alacak. Doğrulayıcılar, oylarını blok zincirine işlem olarak yazmak yerine doğrudan birbirlerine iletecek. Yeterli onay bir araya geldiğinde blok kesinleşecek.

CÜZDAN KULLANICILARI İÇİN EK İŞLEM GEREKMİYOR

Kuruluşun açıklamasına göre sıradan kullanıcıların geçiş için ayrıca işlem yapması gerekmiyor. Cüzdanların ve uygulamaların çalışmayı sürdürmesi bekleniyor. Değişiklik, işlemlerin yürütülmesinden çok ağın bunlar üzerinde nasıl uzlaştığını kapsıyor.

Hazırlık yükü doğrulayıcı işletmecilerinde bulunuyor. Geçiş için Agave 4.3.0 tabanlı yazılım gerekiyor. Firedancer ve Frankendancer ilk geçişi desteklemediğinden bu yazılımları kullanan işletmecilerin geçici olarak uyumlu bir seçeneğe geçmesi isteniyor.

Güncelleme, ağın işlem istatistiklerini de değiştirecek. Doğrulayıcı oyları bloklardan çıkacağı için toplam işlem sayısı düşebilir. Bu düşüş, kullanıcıların daha az ödeme yaptığı veya alım satımı azalttığı anlamına tek başına gelmeyecek.