Solana'da validator sayısı 2021 seviyelerine geriledi

29.01.2026 14:21
Solana ağında aktif validator sayısı 800'ün altına inerken, blok onayı için gönderilen oy işlemleri son üç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Kullanıcı kaynaklı işlemler ise memecoin döneminin mirasıyla istikrarını koruyor.

Solana'nın günlük validator sayısı 800'ün altına düştü. Bu seviye, ağın son kez 2021'de gördüğü bir rakam. 2023 başında yaklaşık 2.500 ile zirve yapan validator sayısı, üç yıldan kısa sürede yüzde 65'in üzerinde geriledi. Validatorlar, Solana'nın yazılımını çalıştırarak işlemleri doğrulayan ve blok üreten bağımsız düğümler olarak ağın proof-of-stake konsensüsünde kritik rol üstleniyor.

OY İŞLEMLERİ SERT GERİLEDİ

Validator sayısındaki düşüş, oy işlemlerini doğrudan etkiledi. Blokları onaylamak için validatorların gönderdiği günlük oy işlemi sayısı 300.000'den 170.000'e geriledi. Sayı geçen ay ilk kez 800'ün altına düşmüş ve yeni yılın başından bu yana bu bölgede seyretmeye devam ediyor.

Validator erimesinin ardında değişen ekonomik koşullar yatıyor. Solana Vakfı Delegasyon Programı'nın sunduğu oy maliyeti desteği ve stake eşleştirme politikaları, zaman içinde azalacak şekilde tasarlanmıştı. Destek azaldıkça, yeterli stake ve gelir elde edemeyen küçük validatorlar oy ücretlerini ve altyapı maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. Validatorların ağ ile senkronize kalabilmek için günlük binlerce işlem göndermesi gerekiyor ve stake edilen SOL miktarı bu maliyetleri aşan getiri sağlamadığında düğüm işletmek ekonomik olarak sürdürülemez hale geliyor.

Validator daralmasına rağmen kullanıcı kaynaklı işlemler istikrarlı seyrini korudu. Merkeziyetsiz borsa işlemleri, dApp etkileşimleri ve token transferlerini kapsayan oy dışı işlemler günlük yaklaşık 100 milyon seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, Solana'nın memecoin döneminden miras kalan kullanıcı aktivitesinin sürdüğünü gösteriyor.

