Solana fonlarına rekor para girişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solana fonlarına rekor para girişi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Solana fonlarına rekor para girişi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de işlem gören spot Solana borsa yatırım fonları, geçen hafta en yüksek haftalık net para girişine ulaştı. Yedi fonun tamamına yeni para gelirken, yatırımcı talebinin büyük bölümü Bitwise'ın fonunda toplandı. Cuma günü ayrıca günlük giriş rekoru kırıldı.

Farside Investors verilerine göre, 21–25 Eylül haftasında fonlara toplam 188,1 milyon dolar net giriş oldu. Önceki haftada bu tutar 60,7 milyon dolar düzeyindeydi. Böylece haftalık giriş üç katını aştı. Rakamlar, fonlardan çıkan para düşüldükten sonra kalan yeni yatırımı gösteriyor.

EN BÜYÜK PAY BİTWISE'IN OLDU

Yatırımcıların ilk tercihi, BSOL koduyla işlem gören Bitwise fonu oldu. Haftalık 128,4 milyon dolarlık net giriş alan fon, toplamın yaklaşık yüzde 68'ini topladı. Diğer altı fonun payı ise 59,7 milyon dolarda kaldı.

Grayscale'in GSOL fonu 28,1 milyon dolarla ikinci, Fidelity'nin FSOL fonu 17,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Morgan Stanley, VanEck, Franklin Templeton ve 21Shares fonları da haftayı net girişle tamamladı. Böylece talep tek bir üründe yoğunlaşsa da yedi fonun tamamına yayıldı.

CUMA GÜNÜ GİRİŞLER HIZLANDI

Haftanın en güçlü günü 25 Eylül Cuma oldu. Tek günde fonlara 86,7 milyon dolar girdi. Bu tutar, haftalık toplamın yaklaşık yüzde 46'sına karşılık gelirken Solana fonları için günlük rekor olarak kayda geçti.

Cuma günkü girişin 55,7 milyon doları Bitwise'a, 18,5 milyon doları Grayscale'e yöneldi. Grayscale fonu da kendi günlük giriş rekoruna ulaştı.

Son verilerle birlikte Solana fonlarına bugüne kadar gelen toplam net para yaklaşık 1,6 milyar dolara çıktı. Bunun yaklaşık 1,22 milyar doları Bitwise fonunda toplandı. BSOL, toplam net girişlerin yaklaşık yüzde 76'sını elinde tutuyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaSolanaBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
14:58
Bu nasıl bir rezilliktir böyle UEFA göz göre göre İsrail’i kayırdı
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:32
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı Eğitime 10 gün ara verildi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 15:03:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Solana fonlarına rekor para girişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei