Solana'da bekleme süresini kısaltacak hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solana'da bekleme süresini kısaltacak hamle

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Solana\'da bekleme süresini kısaltacak hamle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain ağı Solana, işlemlerin kesinleşmesini hızlandıracak Alpenglow güncellemesini daha geniş bir test ortamına taşımaya hazırlanıyor. Henüz ana ağda devreye girmeyen değişiklik, para transferleri ve ödemelerde bekleme süresini azaltmayı hedefliyor.

Alpenglow ile işlemlerin kesinleşme süresinin yaklaşık 13 saniyeden 150 milisaniyeye, yani saniyenin yaklaşık yedide birine indirilmesi amaçlanıyor. Ağın geliştirilmesinde görev alan Anza'nın güncel takviminde, bu değişiklik halka açık test ağında etkinleştirilmeyi bekleyen özellikler arasında yer alıyor.

Güncelleme, dört aydan uzun süredir kendisi için oluşturulan daha küçük bir ağda deneniyor. Solana'nın mevcut test ağına geçişle birlikte daha geniş bir doğrulayıcı ve altyapı grubunun yeni sisteme birlikte uyum sağlayıp sağlayamadığı incelenecek. Bu ortamda kullanılan tokenların parasal değeri bulunmuyor.

ÖDEMELERDE BEKLEME SÜRESİ AZALABİLİR

Bir işlemin ağda görünmesi, geri alınamayacak şekilde kesinleşmesiyle aynı anlama gelmiyor. Borsalar yatırılan parayı hesaba geçirmek, ağlar arasında varlık taşıyan köprüler ise karşı tarafta fonları serbest bırakmak için bu aşamayı bekliyor. Ödeme kabul eden işletmeler açısından da işlemin kesinleşmesi önem taşıyor.

Alpenglow, ağı çalıştıran doğrulayıcıların işlemler üzerinde uzlaşma biçimini değiştiriyor. Mevcut sistemde zincire kaydedilen ardışık oylar yerine, doğrulayıcıların birbirlerine doğrudan oy göndererek bir veya iki turda sonuca ulaşması planlanıyor.

Kullanıcıların cüzdanlarını ya da para gönderme yöntemlerini değiştirmesi gerekmeyecek. Uygulamaların işlemleri yürütme biçimi korunurken, ağın bu işlemleri kalıcı olarak kabul etme süresi kısalacak.

ANA AĞ İÇİN KESİN TARİH YOK

Testlere katılacak doğrulayıcıların Anza tarafından geliştirilen Agave yazılımının 4.3 sürümünü kullanması gerekiyor. Solana'da kullanılan alternatif doğrulayıcı yazılımları Firedancer ve Frankendancer henüz Alpenglow testini desteklemiyor. İlk geçiş bu nedenle Agave üzerinden yürütülecek.

Anza, 21 Eylül'de Agave 4.3 sürümünün ana ağdaki doğrulayıcılar tarafından genel kullanımını önerdi. Sürüm takviminde özelliklerin ana ağda etkinleştirilmesine başlanması için 28 Eylül geçici hedef olarak gösteriliyor.

Bu tarih, Alpenglow'un kullanıma açılacağı gün olarak belirlenmiş değil. Anza takvimdeki tarihlerin değişebileceğini belirtirken, Alpenglow'un ana ağa geçişi için henüz kesin tarih bulunmuyor.

Kripto ParaSolanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Solana'da bekleme süresini kısaltacak hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement