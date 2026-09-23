Solana\'da bekleme süresini kısaltacak hamle

Alpenglow ile işlemlerin kesinleşme süresinin yaklaşık 13 saniyeden 150 milisaniyeye, yani saniyenin yaklaşık yedide birine indirilmesi amaçlanıyor. Ağın geliştirilmesinde görev alan Anza'nın güncel takviminde, bu değişiklik halka açık test ağında etkinleştirilmeyi bekleyen özellikler arasında yer alıyor.

Güncelleme, dört aydan uzun süredir kendisi için oluşturulan daha küçük bir ağda deneniyor. Solana'nın mevcut test ağına geçişle birlikte daha geniş bir doğrulayıcı ve altyapı grubunun yeni sisteme birlikte uyum sağlayıp sağlayamadığı incelenecek. Bu ortamda kullanılan tokenların parasal değeri bulunmuyor.

ÖDEMELERDE BEKLEME SÜRESİ AZALABİLİR

Bir işlemin ağda görünmesi, geri alınamayacak şekilde kesinleşmesiyle aynı anlama gelmiyor. Borsalar yatırılan parayı hesaba geçirmek, ağlar arasında varlık taşıyan köprüler ise karşı tarafta fonları serbest bırakmak için bu aşamayı bekliyor. Ödeme kabul eden işletmeler açısından da işlemin kesinleşmesi önem taşıyor.

Alpenglow, ağı çalıştıran doğrulayıcıların işlemler üzerinde uzlaşma biçimini değiştiriyor. Mevcut sistemde zincire kaydedilen ardışık oylar yerine, doğrulayıcıların birbirlerine doğrudan oy göndererek bir veya iki turda sonuca ulaşması planlanıyor.

Kullanıcıların cüzdanlarını ya da para gönderme yöntemlerini değiştirmesi gerekmeyecek. Uygulamaların işlemleri yürütme biçimi korunurken, ağın bu işlemleri kalıcı olarak kabul etme süresi kısalacak.

ANA AĞ İÇİN KESİN TARİH YOK

Testlere katılacak doğrulayıcıların Anza tarafından geliştirilen Agave yazılımının 4.3 sürümünü kullanması gerekiyor. Solana'da kullanılan alternatif doğrulayıcı yazılımları Firedancer ve Frankendancer henüz Alpenglow testini desteklemiyor. İlk geçiş bu nedenle Agave üzerinden yürütülecek.

Anza, 21 Eylül'de Agave 4.3 sürümünün ana ağdaki doğrulayıcılar tarafından genel kullanımını önerdi. Sürüm takviminde özelliklerin ana ağda etkinleştirilmesine başlanması için 28 Eylül geçici hedef olarak gösteriliyor.

Bu tarih, Alpenglow'un kullanıma açılacağı gün olarak belirlenmiş değil. Anza takvimdeki tarihlerin değişebileceğini belirtirken, Alpenglow'un ana ağa geçişi için henüz kesin tarih bulunmuyor.