SpaceX halka arzı tokenizasyonun yeni dalgasını tetikliyor - Son Dakika
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SpaceX halka arzı tokenizasyonun yeni dalgasını tetikliyor

SpaceX halka arzı tokenizasyonun yeni dalgasını tetikliyor
13.06.2026 14:07
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Kripto fiyatları yıl boyunca makro ve düzenleme belirsizliğiyle inip çıkarken tokenizasyon sektörün istikrarlı büyüme hikayesi olmayı sürdürdü ve Kraken bu hafta SpaceX halka arzını zincire taşıdı.

Aktif gerçek dünya varlıkları hızla artıyor, bankalar Blockchain altyapısını benimsiyor ve tokenize hisseler yeni pazarlara açılıyor.

Bu ivme bu hafta, Kraken'in merakla beklenen SpaceX halka arzına tokenize erişim sunmasıyla en görünür halini aldı. Aynı hafta tahmin piyasaları ilk kez zincir üstü kumarı geçerken eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried de Donald Trump'tan af talep etti.

SPACEX HALKA ARZI ZİNCİRE TAŞINDI

Kripto borsası Kraken, 110'dan fazla pazardaki uygun kullanıcılara xStocks aracılığıyla SpaceX halka arzına erişim sağladı. Böylece yatırımcılar Elon Musk'ın havacılık şirketinin tokenize hisselerini halka açılma öncesinde satın alabiliyor. Kraken'e göre pay tahsisi alan yatırımcılara, dayanak hisseye bire bir teminatlı ve katılımcı platformlarda kesintisiz işlem gören SPCXx tokenı verilecek.

Lansman, tokenize hisselere talebin hızlandığı bir döneme denk geldi. SpaceX, Nasdaq'taki halka arzında 75 milyar dolar toplamayı hedefliyor ve teklifin halka açık işlemler öncesinde yaklaşık dört kat talep gördüğü bildirildi. Bu rakam, şirketi tarihin en büyük halka arzı olma yoluna sokuyor.

TOKENİZE RWA PİYASASI YÜZDE 589 BÜYÜDÜ

Araştırma verilerine göre aktif tokenize gerçek dünya varlıkları piyasası 2025 başından bu yana yüzde 589 büyüdü. Tahviller ve para piyasası fonları 6,5 milyar dolar değer eklerken tokenize hisseler yüzde 422 sıçradı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla tokenize değerli metaller de bu yıl 1,5 milyar dolar kazandı.

Sektör aynı zamanda çeşitleniyor. Ondo gibi platformlar tokenize hisselere talebi artırırken, Apex Group'un tokenize fon hizmetlerinden The Clearing House'un planladığı tokenize mevduat ağına kadar geleneksel finans kuruluşları da Blockchain girişimlerini genişletiyor. Bu adımlar, benimsemenin kripto yerlisi şirketlerin ötesine geçtiğini gösteriyor.

Haftanın diğer öne çıkan gelişmesinde tahmin piyasaları, 2026'nın ilk çeyreğinde ilk kez zincir üstü kumarı geçti. Zincir analiz şirketi TRM Labs'a göre tahmin piyasaları bu dönemde 36,6 milyar dolar hacim üretirken kumar 14 milyar dolarda kaldı. Her iki sektör de 2025'te yıllık 50 milyar doları aşmıştı.

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ise Başkan Donald Trump'tan resmen başkanlık affı talep etti. Eski yönetici, 2023'teki dolandırıcılık mahkumiyetini ve 25 yıllık cezasını temyizde sürdürürken affı, mahkumiyetine itirazın yeni bir yolu olarak gündeme getirdi.

Kripto Para, Spacex, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SpaceX halka arzı tokenizasyonun yeni dalgasını tetikliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: SpaceX halka arzı tokenizasyonun yeni dalgasını tetikliyor - Son Dakika
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