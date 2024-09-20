SPK listesi güncellendi: Dört şirket daha kripto faaliyet başvurusu yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

SPK listesi güncellendi: Dört şirket daha kripto faaliyet başvurusu yaptı

SPK listesi güncellendi: Dört şirket daha kripto faaliyet başvurusu yaptı

Türkiye'de kripto alanında son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında lisans ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin listesini güncelledi. Son güncellemeyle birlikte, faaliyet başvurusu yapan şirketlerin toplam sayısı 80'e yükseldi.

20.09.2024 19:13
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Türkiye'nin kripto ekosistemi hızla genişliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik listeleri güncelledi ve faaliyet başvurusu yapan şirket sayısı 80'e ulaştı. Bu gelişme, ülkenin dijital varlık sektöründeki büyümeyi ve düzenleyici çerçevenin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

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SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ni yeniden düzenledi. Güncel listede, faaliyet başvurusunda bulunan şirketlerin sayısı 76'dan 80'e çıktı.

SPK, listelerin yayımlanmasının şirketlerin yetkilendirildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Burada yayımlanan liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 11. maddesi uyarınca faaliyette bulunacaklarını beyan eden kuruluşlara dair kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nin varlığı, bu listede yer alan kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir." açıklamasını yaptı.

SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne göre faaliyet başvurusunda bulunan şirketler arasında: Akatılım, Arbitex, Artiox, Balance Network, BINGX TR, Bilira Kripto, BirGate, BNS, Bitci, Bitexen, Bitfinex, Bithero, Bitlo, BitTurk, Ortak, Binance TR, Byte Exchange, Bzetmex, Citypay, Coinbase, CoinO, Destek Kripto, Dijital Muhafız Teknoloji AŞ (Saklama Başvurusu), Keyex, Kripdome, Dyorex, Egemoney, Ekonobi, BTCTurk Kripto, Elitbit, EXZİ, Felixo, Finceptor, Finnova, Crypto.com, Fasset, Fexobit, Garanti BBVA Kripto, GateTR, GMS Kripto, Kriptomall, Bitistanbul, Icrypex, İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu), KarumX, Koinim, Kointra, Kriptrade, Kuantist, Kucoin TR, Trinkex, AreonX, Cointr, Midas Kripto, Misyontech, Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu), Bybit Türkiye, Coinpara, Netera, TRNexo, OKX TR, Bitviva, Paribu, Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu), Crypto Powerex, QNB Dijital Varlıklar, Rain, Roobit, Sarus, Stablex, Stanfex, Starex, Backpack Exchange, Turkex, Qmall.io, Block Earner, HepBit, Whitebit-Tr, XYZ Teknoloji ve Norbi oldu.

SPK'nın "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde ise bir değişiklik olmadı. Son olarak güncel listede bazı büyük kripto para borsalarının hâlâ yer almaması dikkat çekiyor. HTX, MEXC ve Bitpanda gibi önemli borsalar, faaliyet başvurusu yapan şirketler arasında bulunmuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SPK listesi güncellendi: Dört şirket daha kripto faaliyet başvurusu yaptı - Son Dakika

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