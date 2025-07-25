Spot Bitcoin ETF\'leri üç günlük negatif seri kırıldı

Kripto para piyasalarında yatırımcı ilgisi yeniden canlanırken, ETF verileri umut verici bir tablo çiziyor. Önceki üç günde yaşanan toplam 285,3 milyon dolarlık çıkışın ardından gelen bu tersine dönüş, kurumsal yatırımcıların Bitcoin pozisyonlarını güçlendirme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Piyasa uzmanları bu gelişmeyi kripto varlıklara olan güvenin devam ettiğinin işareti olarak değerlendiriyor.

Bitcoin ETF'lerine 226 Milyon Dolarlık Net Giriş Görüş

SoSoValue verilerine göre Fidelity'nin FBTC fonu 106,6 milyon dolarlık girişiyle günün lideri olurken, VanEck'in HODL'u 46,4 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Net varlık açısından en büyük spot Bitcoin ETF'si olan BlackRock'ın IBIT'i de 32,5 milyon dolarlık önemli giriş kaydetti.

Bitwise, Grayscale ve Franklin Templeton'ın ETF'leri de pozitif girişler bildirdi. Bu durum, kripto ETF piyasasındaki güven ortamının güçlendiğini ortaya koyuyor.

Perşembe günkü bu toparlanma, üç günlük çıkış serisini sonlandırdı. Spot Bitcoin ETF'leri çarşamba günü 86 milyon dolar, salı günü 67,9 milyon dolar ve pazartesi günü 131,4 milyon dolarlık çıkış görmüştü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,7 düşerek 115.988 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 0,8 yükselerek 3.644 dolara çıktı. Bu fiyat hareketleri ETF girişleriyle çelişkili bir tablo oluşturuyor.

Zincir üstü analiz firması Lookonchain, Arkham verilerine atıfta bulunarak Galaxy Digital'in kripto borsalarına 10.000 BTC'den fazla (1,1 milyar dolar) yatırdığını ve daha sonra OKX, Binance ve Bybit'ten 370 milyon USDT çektiğini bildirdi. Bu büyük ölçekli hareket piyasada dikkat çekti.

Bu arada spot Ethereum ETF'leri perşembe günü 231,2 milyon dolarlık net giriş bildirerek giriş serisini 15 güne çıkardı. Bu istikrarlı performans, altcoin ETF piyasasındaki güçlü talebi yansıtıyor.