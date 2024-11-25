Stablecoin devi Tether yüksek miktarda USDT bastı

Kripto Para

Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından kripto para piyasaları hareketlendi. Bitcoin'in 69.000 dolardan 99.000 dolara sıçraması ile birlikte Tether, 23 Kasım'da Ethereum ağında 2 milyar dolar, Tron ağında ise 1 milyar dolar değerinde yeni USDT arzı gerçekleştirdi.

Tether USDT Arzını Genişletti

Arkham Intelligence verilerine göre art arda gerçekleşen işlemlerde Ethereum Blockchain ağında 2 milyar USDT ve Tron ağında 1 milyar USDT üretildi. Lookonchain'in raporuna göre şirket, 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 13 milyar USDT bastı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yaptığı açıklamada şirketin 2025 vizyonuna ulaşmak için hiper üretkenliğe ihtiyaç duyacağını belirtti. Yatırımcılar stablecoin hacmini kripto piyasalarındaki ilgiyi ölçmek için gösterge olarak kullanıyor.

Kripto para dünyasının öncü isimlerinden Adam Back, Trump yönetiminde kurulabilecek Bitcoin stratejik rezervinin fiyatları 1 milyon dolara taşıyabileceğini öngörüyor. Başkan seçilen Trump'ın ticaret bakanı olarak atadığı Cantor Fitzgerald CEO'su ve kripto savunucusu Howard Lutnick'in şirketi, USDT stablecoini destekleyen Tether'in ABD Hazine rezervlerini yönetiyor.

Lutnick'in kabine atamasından beş gün sonra Cantor Fitzgerald, 600 milyon doların üzerinde değerlenen Tether'de yüzde 5 hisse aldı.