Stablecoinler artık Visa ve Mastercard\'la harcanabiliyor

Platform, satış noktasında stablecoin bakiyelerini fiat paraya çeviriyor; dönüşüm, mutabakat ve uyumluluk süreçleri tek bir entegrasyon katmanında birleştiriliyor. Nium, bu yapı sayesinde stablecoin kart programlarının hayata geçirilme süresini aylarca süren süreçlerden birkaç güne indirmeyi hedefliyor.

STABLECOIN PİYASASI 315 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company, ABD'li yasa koyucuların sektöre ilişkin kuralları netleştirmeye çalıştığı bu dönemde stablecoinlerin gündemin merkezine oturduğunu vurguladı. Öte yandan önerilen CLARITY Yasası, kripto sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki stablecoin ödülleri tartışması nedeniyle Kongre'de askıda kalmaya devam ediyor.

Stablecoin piyasasının toplam değeri 315 milyar doları aştı. Tether'ın USDT'si yaklaşık 184 milyar dolar piyasa değeriyle bu toplamın yüzde 58'ini oluşturuyor.

VISA VE MASTERCARD ADIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kart ağları da stablecoin entegrasyonunu hızlandırıyor. Visa, geçen yıl ekim ayında stablecoin desteğini dört token ve dört blok zincirine genişletti. Platform 25'ten fazla fiat para birimine dönüşüm yapabiliyor. Ethereum, Solana, Avalanche ve Stellar desteklenen ağlar arasında yer alırken USDC, Euro Coin, PayPal USD ve Global Dollar desteklenen tokenlar arasında bulunuyor.

Mastercard ise bu ay stablecoin altyapısı sağlayan BVNK'yı 1,8 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir değerlemeyle satın almayı kabul etti. Anlaşma, fiat ödeme altyapısı ile zincir üstü işlemlerin birleştirilmesini hedefliyor.

PAYPAL DA PYUSDx'İ DEVREYE ALDI

PayPal de ödeme ekosistemini genişletiyor. Ağustos 2023'te PYUSD'yi piyasaya süren şirket, yakın zamanda geliştirici odaklı PYUSDx platformunu duyurdu. Platform, uygulama ve dijital ekosistemlerdeki işlemlerde kullanılmak üzere PYUSD destekli dolar sabitli token ihracına olanak tanıyor.