Stablecoinler artık Visa ve Mastercard'la harcanabiliyor
31.03.2026 09:04
Küresel ödeme altyapısı sağlayıcısı Nium, işletmelerin stablecoin bakiyelerini mevcut kart ağları üzerinden satış noktasında harcamaya dönüştürebildiği yeni bir platform hizmete girdi.

Platform, satış noktasında stablecoin bakiyelerini fiat paraya çeviriyor; dönüşüm, mutabakat ve uyumluluk süreçleri tek bir entegrasyon katmanında birleştiriliyor. Nium, bu yapı sayesinde stablecoin kart programlarının hayata geçirilme süresini aylarca süren süreçlerden birkaç güne indirmeyi hedefliyor.

STABLECOIN PİYASASI 315 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company, ABD'li yasa koyucuların sektöre ilişkin kuralları netleştirmeye çalıştığı bu dönemde stablecoinlerin gündemin merkezine oturduğunu vurguladı. Öte yandan önerilen CLARITY Yasası, kripto sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki stablecoin ödülleri tartışması nedeniyle Kongre'de askıda kalmaya devam ediyor.

Stablecoin piyasasının toplam değeri 315 milyar doları aştı. Tether'ın USDT'si yaklaşık 184 milyar dolar piyasa değeriyle bu toplamın yüzde 58'ini oluşturuyor.

VISA VE MASTERCARD ADIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kart ağları da stablecoin entegrasyonunu hızlandırıyor. Visa, geçen yıl ekim ayında stablecoin desteğini dört token ve dört blok zincirine genişletti. Platform 25'ten fazla fiat para birimine dönüşüm yapabiliyor. Ethereum, Solana, Avalanche ve Stellar desteklenen ağlar arasında yer alırken USDC, Euro Coin, PayPal USD ve Global Dollar desteklenen tokenlar arasında bulunuyor.

Mastercard ise bu ay stablecoin altyapısı sağlayan BVNK'yı 1,8 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir değerlemeyle satın almayı kabul etti. Anlaşma, fiat ödeme altyapısı ile zincir üstü işlemlerin birleştirilmesini hedefliyor.

PAYPAL DA PYUSDx'İ DEVREYE ALDI

PayPal de ödeme ekosistemini genişletiyor. Ağustos 2023'te PYUSD'yi piyasaya süren şirket, yakın zamanda geliştirici odaklı PYUSDx platformunu duyurdu. Platform, uygulama ve dijital ekosistemlerdeki işlemlerde kullanılmak üzere PYUSD destekli dolar sabitli token ihracına olanak tanıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem

09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
07:44
Özel’den gece yarısı kritik hamle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
