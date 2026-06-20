Standard Chartered yıl sonu için Bitcoin ve Ethereum hedefini korudu - Son Dakika
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Standard Chartered yıl sonu için Bitcoin ve Ethereum hedefini korudu

Standard Chartered yıl sonu için Bitcoin ve Ethereum hedefini korudu
20.06.2026 15:07
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Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, kripto kışının sona erdiğini ve Bitcoin'in 59 bin dolardaki düşüşünün döngü dibini oluşturduğunu söyledi. Analiste göre ETF çıkışlarının yavaşlaması ve jeopolitik gerilimin hafiflemesi satış baskısını azalttı.

Kendrick, bugün yayımladığı notta Bitcoin'in 59 bin dolar civarına gerilemesinin büyük olasılıkla döngü dibini işaret ettiğini belirtti. Bu seviye, Bitcoin'in geçen yıl ulaştığı 126 bin dolarlık tüm zamanların zirvesinden yüzde 53'lük düşüşe denk geliyor. Analist, "Kış bitti. Kripto baharına yeniden hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Banka, yıl sonu fiyat hedeflerini de korudu. Bu hedeflere göre Bitcoin yıl sonunda 100 bin dolara, Ethereum ise 4 bin dolara ulaşabilir.

Analist, son satış dalgasını ve şimdi tersine dönüşü tetikleyen iki ana etkeni sıraladı. İlk etken, ABD spot Bitcoin ETF'lerinde yaşanan geri çekilmeler oldu. Bu fonlardan mayısın ikinci haftasından bu yana toplam 5,72 milyar doları aşan çıkış gerçekleşti. Kendrick, bazı verilerin yatırımcıların SpaceX halka arzı için nakit ayırmak amacıyla pozisyon kapattığına işaret ettiğini belirtti.

SPACEX HALKA ARZI SATIŞ BASKISI YARATTI

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, bugün Nasdaq'ta yaklaşık 150 dolarlık açılış fiyatıyla işlem görmeye başladı ve şu anda bu seviyenin yaklaşık yüzde 26 üzerinde bulunuyor. SpaceX'in Hyperliquid üzerindeki kripto sözleşmeleri, halka arz öncesinde 2,4 trilyon dolara varan bir değerleme görmüştü. Kendrick, bu talebin artık karşılanmasıyla yarattığı satış baskısının hafifleyeceğini öngörüyor.

İkinci etken ise jeopolitik cephede şekillendi. Kendrick'e göre G7 zirvesiyle bağlantılı olası bir ABD-İran barış anlaşması doğrulanırsa petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini önleyebilir, bu da ABD Hazine tahvili getirilerini soğutarak kripto üzerindeki makro baskıyı azaltabilir. Başkan Donald Trump'ın olası bir anlaşmaya işaret etmesiyle Brent petrolü 87 dolar, WTI ise 85 dolar civarına geriledi. Ancak Trump daha sonra Truth Social'da bu mesajdan geri adım atarak Tahran'a uyarıda bulundu.

STRATEGY ALIMI VE ETF GİRİŞLERİ İZLENİYOR

Kendrick, dibin kalıcı olduğunu doğrulamak için iki sinyali izlediğini söyledi. Analiste göre bunlardan biri Strategy'nin pazartesi günü açıklayabileceği bir Bitcoin alımı, diğeri ise ETF girişlerinin cuma gününe kadar yeniden net pozitife dönmesi olacak.

Bitcoin gün içinde yükselirken S&P 500 ile yedi günlük korelasyonu yüzde 80,4'e ulaştı ve bu durum ortak bir makro rahatlama rallisine işaret etti. Ethereum ise altcoinlere yönelen sermaye rotasyonuyla daha güçlü bir performans gösterdi. Son olarak Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 63.450 dolar, Ethereum ise yaklaşık 1.710 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Standard Chartered yıl sonu için Bitcoin ve Ethereum hedefini korudu - Son Dakika

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