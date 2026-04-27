Strategy 3.273 Bitcoin daha aldı

27.04.2026 16:21
Strategy, 20-26 Nisan tarihleri arasında Bitcoin başına ortalama 77.906 dolar fiyattan 3.273 BTC satın aldığını duyurdu. Şirketin SEC'e sunduğu 8-K belgesiyle kamuoyuna duyurulan bu alım 255 milyon dolara mal oldu. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 818.334 BTC'ye yükseldi. Şirketin ortalama 75.537 dolarlık alış maliyetiyle portföyün toplam maliyet bedeli yaklaşık 61,8 milyar doları buluyor.

Alımlar, MSTR Class A hisselerinin piyasaya arzından elde edilen gelirle karşılandı. Şirket geçen hafta 1.451.601 adet MSTR hissesini yaklaşık 255 milyon dolara sattı. Mevcut fiyatlarla piyasa değeri 63,7 milyar dolara denk gelen bu portföy, Bitcoin'in 21 milyon coin üst sınırının yüzde 3,9'unu oluşturuyor. Bu program kapsamında 26 Nisan itibarıyla henüz kullanılmamış 26,47 milyar dolarlık ihraç kapasitesi bulunuyor.

Ortak kurucu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, haftalık alımı alım paylaşımıyla önceden işaret etti. Strategy önceki hafta tarihinin üçüncü en büyük tek alımını gerçekleştirmiş ve 34.164 BTC satın almıştı.

Strategy'nin STRK, STRC, STRF ve STRD imtiyazlı hisse programları sırasıyla 21 milyar, 4,2 milyar, 2,1 milyar ve 4,2 milyar dolarlık ATM kapasitesiyle yürürlükte. Şirket ayrıca 2027 yılı sonuna kadar hisse ihraçları ve dönüştürülebilir tahvillerle 84 milyar dolar sermaye toplamayı hedeflediği "42/42" planını uyguluyor. Bu plan yakın zamanda genişletildi; MSTR için 21 milyar, STRC için 21 milyar ve STRK için 2,1 milyar dolar ek kapasite eklendi.

BİTCOİN HAZİNESİ MODELİ 196 ŞİRKETE YAYILDI

Bitcoin hazinesi modelini benimseyen halka açık şirket sayısı 196'ya ulaştı. Strategy'nin ardından en büyük pozisyonlar şu sırayla geliyor: Twenty One 43.514 BTC, Metaplanet 40.177 BTC, MARA 38.689 BTC, Bitcoin Standard Treasury Company 30.021 BTC, Bullish 24.300 BTC, Riot Platforms 15.680 BTC, Coinbase 15.389 BTC, Strive 13.768 BTC ve Hut 8 13.696 BTC.

Portföy büyüklüğüne karşın pek çok Bitcoin hazine şirketinin hisse değeri 2025 yazındaki zirvelerden bu yana önemli ölçüde geriledi. MSTR yüzde 62 düşmüş durumda ve piyasa değerinin net varlık değerine oranı 0,99 seviyesinde. Buna karşın MSTR geçen hafta yüzde 10,6 değer kazanarak cuma günü 171,02 dolardan kapandı; Bitcoin de aynı dönemde yüzde 4,6 yükseldi. Strategy ayrıca değişken faizli birikimli imtiyazlı hissesi STRC'nin temettü ödemesini ayda bir kez yerine ayda iki keze çıkarmayı önerdi. TD Cowen analistleri bu değişikliğin hem MSTR sahiplerine hem de sektördeki rakip Strive yatırımcılarına fayda sağlayabileceğini öne sürdü.

Advertisement
