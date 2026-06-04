Strategy Bitcoin satmasına rağmen Polymarket hayır kararı verdi - Son Dakika
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Strategy Bitcoin satmasına rağmen Polymarket hayır kararı verdi

Strategy Bitcoin satmasına rağmen Polymarket hayır kararı verdi
04.06.2026 17:41
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Polymarket'te 80 milyon doların üzerinde işlem gören "Strategy Bitcoin satacak mı?" tahmin sözleşmesi "hayır" olarak sonuçlandı. UMA Optimistik Oracle (UMA) token sahiplerinin yüzde 98,6'sı bu yönde oy kullandı. Oylamaya 607 cüzdan katıldı.

Strategy, 26-31 Mayıs arasında 32 BTC sattığını açıkladı. Şirket bu bilgiyi haftanın ilk günü yaptığı mevzuat bildirimiyle duyurdu. Açıklama, piyasanın kapandığı son tarihin ardından geldi. Polymarket, piyasanın kapsadığı süre içinde satışı doğrulayan zincir üstü veri ya da güvenilir raporlama bulunmadığını belirterek "süre dışında elde edilen teyidin geçerli sayılmadığını" ekledi.

İki aşamalı itiraz sürecinin perşembe günü kapanmasının ardından pek çok kullanıcı karara tepki gösterdi. Bir yatırımcı sözleşmede 500.000 dolar kaybettiğini belirtti.

Kripto araştırma kuruluşu Galaxy Research, tahmin piyasalarında çözüm bütünlüğünün belirli bir sonuçtan önce gelmesi gerektiğini savundu. Kuruluş, piyasada "evet" pozisyonu taşıdığını da kamuoyuyla paylaştı. Galaxy, listeleme kriterlerinin sabitlenmesi ve CFTC düzenlemesi öncesinde yapısal reformlar hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

POLYMARKET'TE TOKEN AĞIRLIKLI OY SİSTEMİ

İtiraz sürecindeki en büyük oyu, 3,11 milyon UMA token'a sahip 'borntoolate.eth' adlı cüzdan kullandı. Bunu 1,53 milyon token tutan Kevin Chan etiketli cüzdan izledi. Zincir üstü verilere göre borntoolate.eth anlaşmazlık oylamalarından 299.000 doların üzerinde gelir elde etti. Kevin Chan etiketli cüzdan ise aynı kanaldan 370.000 doların üzerinde kazanç sağladı.

Eleştirmenler, benzer sonuçlara yol açan önceki kararları da sisteme yönelik endişelerin kanıtı olarak öne sürdü. "Ukrayna, ABD'nin mineral anlaşmasını Nisan 2025 öncesinde onaylayacak mı?" başlıklı sözleşme, anlaşmanın 30 Nisan'da imzalanmasına karşın iki itiraz turunun ardından mart ayında "evet" olarak kapandı. Bir Polymarket kullanıcısı bu kararı "yönetişim saldırısı ve balina manipülasyonu" olarak nitelendirdi.

Bu gelişmeler, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki dokuz Demokrat temsilcinin Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) tahmin piyasası sektörünü soruşturmasını talep ettiği günün hemen ardından yaşandı.

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Son Dakika Kripto Para Strategy Bitcoin satmasına rağmen Polymarket hayır kararı verdi - Son Dakika

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