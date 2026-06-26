Strategy hissesini düşüren tek etken Bitcoin değil

Sürekli imtiyazlı hisse STRC, 100 dolarlık nominal değerinin yüzde 26 altına gerileyerek 74 dolara kadar indi ve ardından yaklaşık 77,50 dolara toparlandı. MSTR ise 87 doların altına inerek bir ayda yüzde 50'yi aşan değer kaybetti. Düşüş, Bitcoin'in Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 58 bin dolara sarktığı ve cuma günü 10,6 milyar dolarlık üç aylık opsiyon vadesinin beklendiği bir döneme denk geldi.

Strategy bir yıldır STRC gibi imtiyazlı menkul kıymetler ihraç ederek ek Bitcoin alımları için sermaye topluyor. Bu menkul kıymetler kümülatif temettü yükümlülüğü taşıyor ve STRC bunu yıllık yüzde 11,5 oranında ödüyor. Artık yatırımcılar, Bitcoin fiyatının toparlanıp toparlanmayacağından çok şirketin nakit rezervleri, temettü yükümlülükleri ve dönüştürülebilir borcu açısından yeterli esnekliğe sahip olup olmadığını sorguluyor.

STRATEGY DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR BORÇLA SINANIYOR

Castle Island Ventures genel ortağı Matt Walsh, şirketin dönüştürülebilir tahvillerinin imtiyazlı hisselerinden daha büyük bir yakın vadeli risk oluşturabileceğini savundu ve likiditeyi güçlendirmeyi, bu borcu yeniden finanse etmeyi ve Bitcoin alımlarını duraklatmayı öncelik olarak gösterdi. Walsh, "Bu, bugün bir varlık karşılığı sorununa benzemiyor. Bir zamanlama ve sermaye piyasası sorununa benziyor." değerlendirmesini yaptı. Baskı, benzer biçimde Bitcoin destekli bir imtiyazlı menkul kıymet olan Strive'ın SATA hissesine de yansıdı ve SATA 84 dolar civarına inerek rekor düşük seviyeye geriledi.

Ancak herkes karamsar değil. Hisse senedi analiz şirketi Benchmark, Strategy için Al tavsiyesini ve 570 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Şirkete göre MSTR ve STRC'deki son düşüşler, yapısal bir çöküşten ziyade Strategy'nin finansman modelini sınayan bir stres testini yansıtıyor.

STRATEGY DİREKTÖRÜ 9 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATTI

Baskı şirket içinden de geliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir belgeye göre Strategy direktörü Jarrod Patten, 23 Haziran'da 18,236 dolarlık kullanım fiyatından aldığı 1.500 hisseyi aynı gün 106,08 dolardan satarak yaklaşık 132 bin dolar vergi öncesi kazanç elde etti. SEC kayıtları, Patten'in son üç ayda 55.750 Strategy hissesi satıp yaklaşık 9 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.

Şirkete yönelik hukuki baskı da arttı. Rosen Law Firm, Strategy'nin esaslı şekilde yanıltıcı iş açıklamaları yapıp yapmadığını araştırdığını ve hissedarlar adına olası menkul kıymet taleplerini değerlendirdiğini açıkladı.