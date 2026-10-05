Strategy yeni Bitcoin alımını açıkladı - Son Dakika
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Strategy yeni Bitcoin alımını açıkladı

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Strategy yeni Bitcoin alımını açıkladı
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Bitcoin devi Strategy, yeni alımla birlikte toplam varlığını 848 bin BTC'ye çıkardı. Şirket üst üste üçüncü hafta Bitcoin alırken alım miktarı önceki haftaya göre geriledi. Aynı dönemde imtiyazlı hisse geri alımlarına daha fazla kaynak ayrıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan 5 Ekim tarihli bildirime göre Strategy, 1-4 Ekim döneminde yaklaşık 28,7 milyon dolar karşılığında 334 BTC satın aldı. Ücret ve giderler dahil Bitcoin başına ortalama alım fiyatı 85 bin 839 dolar oldu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bir gün önce sosyal medya paylaşımıyla yeni alıma işaret etmişti. Son açıklama, bu sinyalin ardından satın alınan Bitcoin miktarını netleştirdi. Bir önceki hafta 1.665 BTC alan Strategy'nin son alımı, bu miktarın yaklaşık beşte birinde kaldı.

BİTCOİN BİRİKİMİ 848 BİNE ULAŞTI

Strategy'nin 4 Ekim itibarıyla elinde tuttuğu 848 bin BTC'nin toplam edinim maliyeti yaklaşık 63,97 milyar dolara ulaştı. Şirketin bütün Bitcoin varlıkları için ortalama maliyeti, ücret ve giderler dahil 75 bin 441 dolar oldu.

Yeni alımın 15,7 milyon dolarlık bölümü MSTR koduyla işlem gören adi hisselerin satışından karşılandı. Kalan 13 milyon dolar ise şirketin genel kullanım için tuttuğu dolar nakdinden sağlandı. Böylece son alımda hem hisse ihracı hem mevcut nakit kullanıldı.

HİSSE GERİ ALIMLARINA 176 MİLYON DOLAR AYRILDI

Şirket, 28 Eylül-4 Ekim döneminde STRC kodlu imtiyazlı hisselerini geri almak için toplam 176,3 milyon dolar harcadı. Yaklaşık 1,77 milyon hisseyi kapsayan bu tutar, aynı dönemdeki Bitcoin alım harcamasının altı katını aştı.

Geri alımların 154,1 milyon doları genel kullanıma ayrılan nakitten, 22,2 milyon doları ise faiz gelirlerinden karşılandı. Strategy'nin 4 Ekim'de genel amaçlarla kullanabileceği dolar nakdi 833,4 milyon dolar oldu. Temettü ve borç faizi ödemelerini desteklemek için ayrı tuttuğu dolar rezervi de 4,88 milyar dolar olarak açıklandı.

Aynı bildirimde şirket, üçüncü çeyrekte dijital varlıklardan yaklaşık 20,91 milyar dolar kazanç kaydettiğini tahmin etti. Yönetimin hazırladığı bu finansal verilerin bağımsız denetçi tarafından henüz denetlenmediği veya gözden geçirilmediği belirtildi.

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