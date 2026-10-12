Strategy'den yeni Bitcoin alımı sinyali - Son Dakika
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Strategy'den yeni Bitcoin alımı sinyali

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Strategy\'den yeni Bitcoin alımı sinyali
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Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, yeni paylaşımıyla Bitcoin alımı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Şirketin son açıkladığı varlıkları 848 bin BTC'ye ulaşırken, yeni işlemin miktarı ve maliyeti henüz duyurulmadı. Önceki haftada hisse geri alımları öne çıkmıştı.

Saylor, 11 Ekim'de X hesabından şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren grafiği paylaştı. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı, alımları işaretleyen turuncu noktalara atıfla "Daha fazla turuncu için her zaman yer var" ifadesini kullandı. Mesaj, şirketin Bitcoin birikimini artırabileceğine işaret etti.

Benzer bir paylaşımın ardından geçen hafta yeni alım açıklaması gelmişti. Saylor'ın 4 Ekim'deki mesajını, ertesi gün duyurulan 334 BTC'lik işlem izledi. Son paylaşımda ise alınan Bitcoin miktarı, ödeme tutarı veya işlem tarihi yer almadı.

SON ALIMLA VARLIKLAR 848 BİN BTC'YE ÇIKTI

Strategy, 5 Ekim tarihli bildiriminde yaklaşık 28,7 milyon dolara 334 BTC aldığını açıklamıştı. Böylece şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 848 bine yükseldi. Son işlemin ortalama alım fiyatı, ücret ve giderler dahil yaklaşık 85 bin 839 dolar oldu.

Şirketin tüm Bitcoin varlıkları için ödediği toplam tutar yaklaşık 63,97 milyar dolara, ortalama maliyeti ise BTC başına 75 bin 441 dolara ulaştı. Bu rakamlar son açıklanan birikimi gösteriyor. Saylor'ın yeni mesajı, toplam varlığın ne kadar değiştiğini henüz ortaya koymuyor.

Önceki alımın finansmanında hisse satışı ve mevcut nakit birlikte kullanıldı. Yaklaşık 15,7 milyon dolar MSTR hisselerinin satışından, 13 milyon dolar ise şirketin dolar cinsinden nakdinden karşılandı.

HİSSE GERİ ALIMINA DA KAYNAK AYRILDI

Strategy aynı dönemde STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerinden yaklaşık 1,77 milyon adedini geri aldı. Bu işlem için harcanan 176,3 milyon dolar, Bitcoin alımına ayrılan tutarın altı katını aştı.

Şirketin kaynak kullanımı, Bitcoin alımlarının yanında hissedarlara ve alacaklılara yönelik yükümlülükleri de kapsıyor. 4 Ekim itibarıyla imtiyazlı hisse temettüleri ve borç faizleri için yaklaşık 4,88 milyar dolarlık dolar rezervi bulunuyordu. Bunun dışında Bitcoin alımı ve sermaye yönetimi dahil şirket amaçları için kullanılabilecek yaklaşık 833,4 milyon dolar nakit tutuluyordu.

Strategy, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 29 Ekim'de açıklayacak. Son Bitcoin alımı sinyalinin tutara dönüşüp dönüşmediği ise şirketin yeni işlem bildirimiyle netleşecek.

Michael SaylorKripto ParaBitcoinSon Dakika

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