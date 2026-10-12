Strategy'nin Bitcoin alımı küçüldü - Son Dakika
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Strategy'nin Bitcoin alımı küçüldü

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Strategy\'nin Bitcoin alımı küçüldü
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Strategy, 21,5 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin birikimini 848 bin 250 BTC'ye çıkardı. Şirketin son alımı önceki açıklamaya göre küçülürken, aynı dönemde imtiyazlı hisselerini geri almak için harcadığı tutar Bitcoin yatırımının yaklaşık dokuz katına ulaştı.

Şirketin 12 Ekim tarihli açıklamasına göre 5-11 Ekim arasında 250 Bitcoin satın alındı. İşlem masrafları dahil Bitcoin başına ortalama 86 bin 194 dolar ödendi. Böylece toplam birikimin alım maliyeti yaklaşık 64 milyar dolara, ortalama maliyeti ise 75 bin 444 dolara ulaştı.

Strategy'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bir gün önce şirketin geçmiş alımlarını gösteren grafiği paylaşarak yeni alım sinyali vermişti. Son açıklama, bu beklentiyi doğrularken Bitcoin varlıklarını da şirket tarihinin en yüksek düzeyine taşıdı.

BİTCOİN ALIMI KÜÇÜLDÜ

Birikim artmaya devam etse de son açıklamalardaki alım miktarı geriledi. Önceki iki duyuruda sırasıyla 1.665 BTC ve 334 BTC ekleyen şirket, bu kez 250 BTC aldı. Son miktar, bir önceki açıklanan alımdan yaklaşık yüzde 25 daha düşük kaldı.

Yeni yatırımın büyük bölümü hisse satışıyla finanse edildi. Strategy, MSTR koduyla işlem gören adi hisselerinden 125 bin 183 adet satarak yaklaşık 21 milyon dolar net gelir sağladı. Bitcoin alımının kalan 500 bin dolarlık kısmını mevcut nakdinden karşıladı.

HİSSE GERİ ALIMINA 192 MİLYON DOLAR AYRILDI

Aynı hafta şirket, STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerinden yaklaşık 1,93 milyon adedini geri almak için 192,4 milyon dolar harcadı. Değişken oranlı temettü ödeyen bu hisselere ayrılan tutar, 21,5 milyon dolarlık Bitcoin alımının yaklaşık dokuz katı oldu.

İşlemler, şirketin bir yandan Bitcoin biriktirirken diğer yandan kendi imtiyazlı hisselerini piyasadan topladığını gösteriyor. Son geri alımların ardından ilgili program kapsamında kullanılabilecek yetki 354,8 milyon dolar olarak açıklandı.

Strategy, 11 Ekim itibarıyla 4,88 milyar dolarlık rezerv ve bundan ayrı 640,5 milyon dolarlık nakit bildirdi. Rezerv, imtiyazlı hisselerin temettüleri ile borç faizlerini desteklemek için tutuluyor. Ayrı nakit kalemi ise Bitcoin alımı, rezervin artırılması ve diğer sermaye yönetimi işlemlerinde kullanılabiliyor. Şirket, son Bitcoin alımındaki 500 bin dolarlık katkıyı bu ikinci kalemden sağladı.

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