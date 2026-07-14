Strategy'nin Bitcoin almaması olumlu karşılanıyor - Son Dakika
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Strategy'nin Bitcoin almaması olumlu karşılanıyor

Strategy\'nin Bitcoin almaması olumlu karşılanıyor
14.07.2026 14:00
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Strategy'nin geçen hafta yaklaşık 467 milyon dolarlık MSTR hissesini ek Bitcoin almadan satması, analistler tarafından şirketin yeni açıkladığı Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi'ni hayata geçirdiğinin kanıtı olarak yorumlandı.

Benchmark ve TD Cowen analistleri, yayımladıkları notlarda Strategy'nin Bitcoin varlığını 843.775 BTC'de sabit tutarken dolar rezervini 3 milyar dolara çıkarmasının bilançoyu güçlendirdiğini ve imtiyazlı hisseye dayalı finansman modeline güveni pekiştirdiğini belirtti.

Olumlu değerlendirme, MSTR hisselerinin uzun vadeli dibine yakın seyrettiği bir döneme denk geldi. Strategy hisseleri pazartesi günü 91,50 dolardan işlem gördü. Analistler, Bitcoin alımının olmamasını olumsuz bir sinyal olarak görmüyor ve yatırımcıların şirketin imtiyazlı hisse sermaye yapısını desteklerken hisse başına Bitcoin miktarını artırma hedefine odaklanması gerektiğini belirtiyor.

TD COWEN VE BENCHMARK HEDEFLERİNİ KORUDU

TD Cowen, MSTR hisseleri için 260 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Kuruma göre son bildirim, yönetimin yaklaşık iki hafta önce çizdiği sermaye tahsis stratejisini uygulamaya başladığının erken bir örneği oldu. Lance Vitanza liderliğindeki analistler, sabah sunulan bildirimin yönetimin çerçeveyi yürütmeye başladığına dair erken bir işaret verdiğini yazdı. Banka büyüyen dolar rezervini, Bitcoin alımının bulunmayışını ve yönetimin kısa vadeli Bitcoin biriktirmeyi azamiye çıkarmak yerine daha güçlü bir bilanço disiplinine odaklanmasını öne çıkardı.

Benchmark da benzer bir sonuca vararak çok daha yüksek olan 570 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Analist Mark Palmer, Strategy'nin son hisse satışını temettü rezervini güçlendirme çabası olarak tanımladı. Palmer, şirketin dolar rezervinin bir haftada yaklaşık yüzde 18 artarak 3 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Bu artış, şirketin yıllık temettü yükümlülüğünü karşılama süresini 20 ayın üzerine taşıyor. Palmer'a göre bu durum, Strategy'nin imtiyazlı menkul kıymetlerini ve dönüştürülebilir borcunu sermaye piyasalarına başvurmadan çevirme kapasitesine ilişkin yatırımcı endişelerini yatıştırabilir.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'nin Bitcoin almaması olumlu karşılanıyor - Son Dakika

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