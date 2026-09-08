Strategy'nin tercihi bu kez Bitcoin olmadı - Son Dakika
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Strategy'nin tercihi bu kez Bitcoin olmadı

Strategy\'nin tercihi bu kez Bitcoin olmadı
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Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, geçen hafta Bitcoin alıp satmadı ve toplam varlığını 845 bin 50 Bitcoin'de sabit tuttu. Şirket bunun yerine 176,3 milyon dolarlık STRC imtiyazlı hissesini geri aldı ve dijital kredi menkul kıymetleri geri alım programını 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkardı.

Strategy'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu bildirime göre şirket, 31 Ağustos ile 7 Eylül arasında 1 milyon 810 bin 885 STRC hissesini geri satın aldı. Geri alım, şirketin genel kurumsal amaçlar için ayırdığı dolar nakdinden finanse edildi. Şirketin 7 Eylül itibarıyla temettü ve faiz ödemeleri için tuttuğu dolar rezervi 5,10 milyar dolar, daha geniş amaçlarla kullanabildiği dolar nakdi ise 1,44 milyar dolardı. Bitcoin rezervi ise ortalama 75 bin 412 dolardan, toplam 63,73 milyar dolara alınmış durumda. Güncel fiyatlarla bu pozisyon 2 milyar doların üzerinde kâğıt üzerinde kâr taşıyor ve şirketin Bitcoin rezervi, Bitcoin'in 21 milyonluk arz tavanının yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyor.

STRC NOMİNAL DEĞERİNİN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Strategy'nin Bitcoin biriktirmesini fonlayan başlıca araçlardan biri olan STRC, 100 dolarlık nominal değerinin altında işlem görüyor. Hisse salı günü bu değerin yaklaşık yüzde 2,3 altında, 97,70 dolar dolayındaydı. STRC yaz aylarında 75 dolara kadar düşmüş, cuma günü 98 dolara kadar toparlanmıştı. Hissenin nominal değerinin altında kalması, Strategy'nin yeni STRC hisseleri satarak fon toplama imkânını daraltabilir ve temettü oranında yeni bir artış ihtimalini gündeme getirebilir.

Strategy 29 Haziran'da açıkladığı sermaye çerçevesiyle, belirli koşullarda temettü ödemelerini finanse etmek için Bitcoin satılmasına yetki tanımış ve STRC imtiyazlı hissesinin yıllık temettü oranını yüzde 12'ye yükseltmişti. Geri alım programının amaçları arasında STRC'yi nominal değerine yaklaştırmak ve gelecekteki temettü yükünü azaltmak bulunuyor.

CEO BİTCOİN SATIŞI VE YENİ ALIMI SAVUNDU

Strategy'nin son haftalardaki hamleleri kripto topluluğunda tartışma yarattı. Şirket yaklaşık 7 bin Bitcoin'i 60 bin ile 65 bin dolar arasında sattıktan sonra alımlarına 80 bin doların üzerindeki fiyatlardan yeniden başladı. CEO Phong Le, imtiyazlı hisse temettülerini finanse etmek için yapılan satışın "o an doğru işlem" olduğunu söyledi. Le'ye göre şirket ardından bilançosunu güçlendirmek için yaklaşık 10 hafta Bitcoin alımına ara verdi. Şirket bu sürede net borcunu yaklaşık 7 milyar dolardan sıfıra indirdi ve yaklaşık 7 milyar dolarlık nakit rezerv oluşturdu.

Strategy daha sonra 24-30 Ağustos arasında ortalama 80 bin 318 dolardan 4 bin 603 Bitcoin satın aldı. Le bu alımı, "MSTR hisselerini primli fiyattan satarak Bitcoin almak şu anda doğru işlem" sözleriyle savundu. Şirket ayrıca MSCI'nin faaliyet dışı şirketleri belirlemeye yönelik yeni tarama ölçütlerine de tepki gösterdi. Saylor ve Le'nin imzaladığı mektupta öneri "ayrımcı, keyfi ve yanlış yönlendirilmiş" olarak nitelendirildi ve geri çekilmesi istendi. Mektupta önerinin kabul edilmesinin Strategy'nin işini anlamlı biçimde etkilemeyeceği savunuldu. Şirkete göre bu adım, MSCI'nin tarafsız endeks sağlayıcısı itibarına zarar verecek.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'nin tercihi bu kez Bitcoin olmadı - Son Dakika

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