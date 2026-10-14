Strive'dan 280 milyon dolarlık Bitcoin alımı - Son Dakika
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Strive'dan 280 milyon dolarlık Bitcoin alımı

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Strive\'dan 280 milyon dolarlık Bitcoin alımı
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Nasdaq'ta işlem gören Strive, yaklaşık 280 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı. Ocak ayından bu yana en büyük alımını yapan şirketin Bitcoin varlığı 32 bini aştı. Aynı dönemde nakit birikimi de artarken dolaşımdaki hisse sayısı yükseldi.

Strive'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu bildirime göre, 5-9 Ekim arasında 3 bin 311 Bitcoin alındı. Ücret ve masraflar dahil Bitcoin başına ortalama maliyet yaklaşık 84 bin 500 dolar oldu.

Şirketin 2 Ekim'de 29 bin 462 BTC olan toplam varlığı, 9 Ekim itibarıyla 32 bin 773 BTC'ye ulaştı. Böylece bir haftada tutulan Bitcoin miktarı yaklaşık yüzde 11,2 arttı.

STRIVE BİTCOİN ALIMLARINI BÜYÜTTÜ

Son işlem, şirketin önceki haftalardaki alımlarının da üzerine çıktı. Strive, eylül sonunda yaklaşık 94,5 milyon dolarlık Bitcoin satın almış, ekim başında ise yaklaşık 169 milyon dolarlık yeni alım açıklamıştı. Yaklaşık 280 milyon dolarlık son işlemle birikimini daha hızlı artırdı.

Matthew Cole yönetimindeki şirket, sermaye piyasalarından kaynak sağlayarak bilançosunda Bitcoin biriktiren halka açık şirketler arasında yer alıyor. Son alım döneminde dolaşımdaki toplam adi hisse sayısı yaklaşık 100,9 milyondan 110,4 milyona çıktı. Bitcoin miktarındaki büyümeye hisse sayısındaki artış da eşlik etti.

NAKİT VARLIĞI 310 MİLYON DOLARI AŞTI

Strive'ın nakit ve nakit benzeri varlıkları aynı haftada 25,6 milyon dolar artarak 310,3 milyon dolara yükseldi. Şirket, Bitcoin'in yanında Strategy'nin STRC koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerini de tutmaya devam etti.

Bildirime göre Strive'ın elindeki STRC hisselerinin sayısı 505 binde sabit kaldı. Bu yatırımın 9 Ekim itibarıyla gerçeğe uygun değeri yaklaşık 50,3 milyon dolar olarak açıklandı.

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