Tahmin piyasaları kurumsal yatırımcıların radarına girdi

05.05.2026 12:20
Yatırım araştırma şirketi Bernstein, tahmin piyasalarının perakende spekülasyon platformlarından kurumsal düzeyde finansal araçlara dönüştüğünü belirtti. Şirkete göre makro risklere yönelik hassas korunma talebi ve ikili sonuçlara dayanan net sözleşme yapısı, kurumsal yatırımcıları bu piyasalara çekiyor.

Bernstein, geçen hafta Kalshi platformunda gerçekleştirilen ilk kurumsal blok işlemi dönüm noktası olarak değerlendirdi. Blok işlem, kurumsal taraflar arasında özel olarak müzakere edilen büyük hacimli bir alım satımı ifade ediyor.

İşleme Greenlight Commodities aracılık etti. Bir tarafta Houston merkezli bir çevre hedge fonu, diğer tarafta likidite sağlayıcı olarak Jump Trading yer aldı. Özel sözleşme, Kaliforniya'nın mayıs ayı karbon tahsisat ihalesinin uzlaşma fiyatına bağlanmıştı.

Bernstein analistleri, "Blok işlem ve özel sözleşmelerin devreye girmesinin, olay risklerine hedefli maruz kalım arayan kurumsal yatırımcıların katılımını genişletebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Clear Street'in Kalshi ile ortaklığı da kurumsal yatırımcılara tahmin piyasası sözleşmelerini hisse senetleri ve vadeli işlemler gibi geleneksel varlıklarla birlikte alıp satma imkânı sunuyor.

PİYASANIN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI HÂLÂ PERAKENDE YATIRIMCILARDA

Kurumsal ilgi artsa da tahmin piyasaları hâlâ büyük ölçüde perakende yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor. Mart ayında tahmin piyasalarında kaydedilen 25,7 milyar dolarlık işlem hacminin yüzde 80'inden fazlasını perakende kullanıcılar oluşturdu.

Bernstein, artan kurumsal katılımın piyasanın büyümesini hızlandırabileceğini öngörüyor. Şirket, tahmin piyasalarının on yılın sonuna kadar trilyon dolarlık bir sektöre dönüşebileceğini tahmin ediyor.

ABD'deki düzenleyici gelişmeler de sektörün yönünü şekillendiriyor. Kalshi, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bünyesinde federal düzeyde düzenlenmiş bir borsa olarak faaliyet gösteriyor. Polymarket ise 2025 sonunda ABD'de düzenlenmiş kanallar aracılığıyla olay sözleşmeleri sunmak için koşullu onay almıştı.

