Tahmin piyasası ETF'leri için tarih verildi

29.04.2026 17:57
ABD'nin ilk tahmin piyasası ETF'leri önümüzdeki hafta yatırımcılarla buluşabilir. New York merkezli Roundhill, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu güncelleme başvurusunda altı seçim odaklı fon için 5 Mayıs etkin tarihini belirledi.

ETF analisti James Seyffart "Tahmin piyasası ETF'lerinin önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağını görüyoruz." dedi. Roundhill'in çarşamba günü yaptığı başvuru, şirketin daha önce kayıt altına aldığı fonlar için yeni bir etkin tarih belirledi.

Portföy, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler için ayrı ayrı yapılandırılmış başkanlık, Senato ve Temsilciler Meclisi ETF'lerinden oluşuyor. Başkanlık ETF'leri 2028 seçimlerini, diğer dördü ise Kasım 2026 ara seçimlerini hedef alıyor. Fonlar yatırımcılara seçim sonuçlarına olay sözleşmeleri aracılığıyla yön bahsi yapma imkânı sunuyor. Hedef partinin kazanması halinde sermaye değer kazanıyor, kaybetmesi durumunda yatırımın neredeyse tamamı siliniyor.

DİĞER BÜYÜK İSİMLER DE SEKTÖRE GİRİYOR

GraniteShares ve Bitwise de şubat ayında benzer başvurular sunmuştu. Seyffart bu fonların da Roundhill ile eş zamanlı piyasaya girmesini bekliyor. Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas başvuru sürecinde "Potansiyel olarak çığır açıcı. Onaylanırsa her türlü ürüne büyük bir kapı açılıyor." dedi. Seyffart ise bu trendi "her şeyin finansallaşması ve ETF'leşmesi" olarak nitelendirdi.

Tahmin piyasası ETF'lerinin geleneksel yatırım paketine taşınması, Polymarket ve Kalshi gibi platformların büyümesiyle örtüşüyor. Mart ayında bu iki platform birlikte 24,3 milyar dolar işlem hacmi kaydetti.

Kripto varlıklar bu ekosistemde belirleyici bir rol üstleniyor. Polygon Blockchain ağı üzerinde çalışan ve USDC tabanlı teminat kullanan Polymarket, zincir üzeri uzlaşmanın hızlı, düşük maliyetli ve şeffaf yapısıyla son yıllarda hızla büyüdü. Siyasi olaylar bu platformdaki işlem hacminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kripto tabanlı olmayan Kalshi ise kripto sürekli vadeli işlem alanına giriş planlarını gündemine aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
