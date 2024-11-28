Tether'den şaşırtan EURT kararı - Son Dakika
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Kripto Para

Tether'den şaşırtan EURT kararı

Tether\'den şaşırtan EURT kararı

Kripto para dünyasının en büyük stablecoin ihraççısı Tether, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri ve azalan pazar talebi nedeniyle Euro stablecoini EURT'yi sonlandırma kararı aldı. Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Tron (TRX) Blockchain ağlarındaki EURT kullanıcıları varlıklarını 27 Kasım 2025 tarihine kadar geri çekebilecek.

28.11.2024 10:06
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Stablecoin sektöründe önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesinin (MiCA) yürürlüğe girmesine sayılı günler kala, bir zamanlar 500 milyon dolarlık piyasa değeriyle Euro stablecoin pazarının lideri olan EURT, 27 milyon dolarlık arz seviyesine geriledi.

EURT Kullanıcıları İçin Son Tarih 2025

Tether açıklamasında, yeni EURT ihraç taleplerini kabul etmeyi durdurduklarını ve son talebin 2022'de işlendiğini belirtti. Şirket, Avrupa pazarındaki stablecoinlere ilişkin gelişen düzenleyici çerçeveler doğrultusunda stratejik yönünü değiştirme kararı aldı.

MiCA düzenlemeleri, Avrupa'da faaliyet gösteren stablecoin ihraççılarına artan düzenleyici gereklilikler getiriyor. Düzenlemenin tam uygulanması aralık ayı sonunda başlayacak.

Bu gelişmeler sonrasında MiCA uyumlu stablecoinler pazarda öne çıkmaya başladı. Stasis'in EURS'u 133 milyon dolar, Circle'ın EURC'si 91 milyon dolar ve Société Générale'in EURCV'si 41 milyon dolarlık arz ile pazar paylarını artırdı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, MiCA düzenlemelerinin stablecoin ihraççıları için zorlayıcı olduğunu vurguladı. Şirket, gelecekte Quantoz Payments'ın MiCA uyumlu stablecoinleri EURQ ve USDQ gibi yeni girişimleri desteklemeye odaklanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether'den şaşırtan EURT kararı - Son Dakika

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