Tether Gold dolaşımı 250.000 tokenla rekor seviyede

Makroekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde, Tether'ın altın destekli stablecoin projesi önemli büyüme gösteriyor. 2020 başında piyasaya sürülen XAUT, London Good Delivery standartlarındaki altın çubuklarıyla 1:1 oranında destekleniyor. 830 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle, yatırımcılar fiziksel altına dijital alternatif arıyor.

XAUT Fiziksel Altın Rezervi 7,66 Tonu Aştı

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yaptığı açıklamada XAUT tokenının güçlü performansını vurguladı. Ardoino, "Altın destekli dijital varlıklar artık temel portföy koruma araçları olarak görülüyor." dedi.

Şirket yetkilileri, değişen makroekonomik koşullar, fiat para volatilitesi ve artan borç yükünün yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirdiğini belirtti. Tether Gold'un tanıdık bir varlığı geleceğe dönük formatta sunduğunu açıkladılar.

Ocak 2020'de başlatılan Tether Gold, bir troy ons fiziksel altını temsil etmek üzere tasarlandı. Platform, özellikle London Good Delivery altın külçelerini baz alıyor ve sahiplerine İsviçre kasalarında saklanan fiziksel altın karşılığında kullanım imkânı sunuyor.

XAUT token, Kraken, KuCoin ve Bitfinex gibi büyük kripto para borsalarında işlem görmekte. Yatırımcılar bu sayede altına alternatif bir yatırım yöntemi elde ediyor.

Tether'ın amiral gemisi USDT, 162 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle dünyanın en büyük stablecoin konumunu koruyor. Paolo Ardoino, Başkan Donald Trump'ın GENIUS Yasasını imzalamasının ardından şirketin ABD pazarlarına girme hedefini açıkladı.

Ardoino ayrıca önde gelen denetim kuruluşlarından Deloitte, EY, PwC veya KPMG'den tam inceleme almanın "en öncelikli konu" olduğunu belirtti.