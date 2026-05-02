Tether ilk çeyrekte 1 milyar doların üzerinde kâr elde etti

Bağımsız denetim firması BDO tarafından hazırlanan rapor, Tether'in kârlılığını sürdürdüğünü ortaya koydu. Ancak geçen yılki 10 milyar doların üzerindeki yıllık kâr düzeyinin gerisinde kalan bir tempo söz konusu. Rapor, 31 Mart itibarıyla rezervlerin anlık görüntüsünü sunuyor ve tam kapsamlı bir mali denetim niteliği taşımıyor.

Tether'in rezervleri kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip araçlarda yoğunlaşıyor. Şirketin ABD Hazine bonosu pozisyonu 31 Mart itibarıyla yaklaşık 141 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam Tether'i Suudi Arabistan ve Güney Kore gibi ülkelerle birlikte dünyanın en büyük 20 ABD Hazine bonosu sahibi arasına yerleştiriyor.

ALTIN VE BİTCOİN DE REZERV PORTFÖYÜNDE

Hazine bonolarının yanı sıra Tether'in rezerv portföyünde yaklaşık 20 milyar dolar değerinde altın ve 7 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Şirket, çeşitlendirmenin likidite, dayanıklılık ve stres koşullarında performans gösteren makro varlıklara maruz kalma arasında bilinçli bir denge yansıttığını belirtti.

31 Mart itibarıyla Tether'in toplam varlıkları 191,7 milyar doları, toplam yükümlülükleri ise 183,5 milyar doları aşıyordu. Yükümlülüklerin 183,4 milyar doları ihraç edilen dijital tokenlere ait. Aradaki fark 8,2 milyar dolarlık fazla rezervi oluşturuyor.

Şirket, Tether Investments üzerinden yapılan özel yatırımların ihraç edilen tokenleri destekleyen rezervlere dahil olmadığını vurguladı. Bu yatırımlar şirketin fazla sermayesi ve kârlarından finanse ediliyor ve USDT rezervlerinden tamamen ayrıştırılmış durumda.

ARDOINO: 'USDT HER PİYASA KOŞULUNDA AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞMALI'

CEO Paolo Ardoino, "Sorumluluğumuz USDT'nin taviz vermeden çalışmasını sağlamak. Bu, yalnızca işler istikrarlı olduğunda değil her piyasa koşulunda aynı şekilde davranan bir sistem inşa etmek anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

USDT dolaşım miktarı ilk çeyrekte büyük ölçüde sabit kaldı. Ardoino, nisan ayı itibarıyla USDT dolaşımının tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrettiğini ve ikinci çeyreğe girerken 5 milyar USDT'nin üzerinde artış yaşandığını aktardı.