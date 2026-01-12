Tether, Tron ağında 182 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Tether, Tron ağında 182 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu

Tether, Tron ağında 182 milyon dolarlık USDT\'yi dondurdu
12.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider stablecoin ihraççısı Tether, kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine Tron Blockchain ağındaki beş cüzdan adresinde toplamda 182 milyon doları aşan USDT'yi erişime kapattı.

Zincir üstü veriler ve Whale Alert'in aktardığı bilgilere göre dondurma işlemleri 11 Ocak'ta gerçekleşti. Aynı gün içinde yapılan koordineli işlem, yaklaşık 12 milyon ile 50 milyon dolar arasında değişen bakiyelere sahip cüzdanları kapsadı. Tek günde bu ölçekte bir cüzdan kısıtlaması, Tron ağında son aylarda görülen en büyük işlemlerden biri olarak dikkat çekti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İŞLEM

Tether sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Tether, kolluk kuvvetlerinin resmi talebi üzerine devam eden bir soruşturma kapsamında ilgili varlıkları dondurdu. Söz konusu kurum bu dava üzerinde birkaç aydır çalışıyordu. Tether, dünya genelinde kolluk kuvvetleriyle düzenli olarak iş birliği yapıyor ve yaptırım ihlalleri veya yasadışı faaliyetlerle bağlantılı adresleri geçerli talepler doğrultusunda dondurmak konusunda köklü bir uygulamaya sahip." açıklamasında bulundu.

11 Ocak tarihli dondurma işlemleri, Tether'ın Aralık 2023'te ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırım listesine uyum sağlamak amacıyla başlattığı gönüllü cüzdan dondurma politikasıyla örtüşüyor. Şirket hizmet şartlarında, "gerekli görüldüğünde veya makul ve zorunlu olduğu değerlendirildiğinde kullanıcı bilgilerini paylaşabileceğini veya adresleri dondurabileceğini" belirtiyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜYEN İŞ BİRLİĞİ

Tether'ın web sitesindeki bilgilere göre şirket, küresel ölçekte 62 ülkede 310'dan fazla kurumla çalışarak kolluk kuvvetlerine destek vermek amacıyla 3 milyar doların üzerinde USDT'yi dondurdu. Temmuz 2025 itibarıyla Tether, FBI ve ABD Gizli Servisi dahil olmak üzere ABD kurumları için 2.380'den fazla cüzdanda yaklaşık 1,14 milyar dolarlık USDT'nin dondurulmasına yardımcı olduğunu açıkladı. ABD dışında da ek dondurma işlemleri koordine edildi.

Tether'ın yaptırım faaliyetlerinin ölçeği, en yakın rakibinin çok üzerinde seyrediyor. Analiz firması AMLBot'un Aralık 2025 tarihli raporuna göre, Tether'ın 2023'ten bu yana dondurduğu toplam USDT değeri, Circle'ın aynı dönemde dondurduğu 109 milyon dolarlık USDC'nin yaklaşık 30 katına ulaşıyor.

STABLECOIN PİYASASINDA TETHER HAKİMİYETİ

Tether'ın ihraç ettiği USDT, dolaşımdaki 187 milyar doları aşan değeriyle stablecoin piyasasına hâkim konumda bulunuyor ve toplam 292 milyar dolarlık pazarın yüzde 64'ünü oluşturuyor. Rakip stablecoin USDC'nin toplam arzı ise yaklaşık 75 milyar dolar seviyesinde.

Chainalysis'in son raporuna göre, stablecoinler yasadışı kripto para işlemlerinde baskın araç haline geldi. 2025 yılında toplam yasadışı kripto işlem hacminin alt sınır tahmini olan 154 milyar doların yüzde 84'ü stablecoinler aracılığıyla gerçekleşti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether, Tron ağında 182 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:56:06. #7.11#
SON DAKİKA: Tether, Tron ağında 182 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.