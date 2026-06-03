Tether XAUT ödüllü altın Visa kartını piyasaya sürüyor

Kart, uygun işlemlerde yüzde 6'ya kadar XAUT geri ödemesi sunuyor. Her işlemden kalan küsurat otomatik olarak XAUT'a dönüştürülerek yatırıma yönlendiriliyor. Kart aynı zamanda USDT'yi itibari paraya çevirerek ödeme imkânı da tanıyor. Visa ağı üzerinde çalışan kart, Visa'nın geçtiği tüm üye iş yerlerinde kullanılabiliyor.

Ortak Fasset, Asya ve Afrika'nın en büyük dijital varlık çıkış platformlarından biri olarak tanımlanıyor. Şirket 2022'de 22 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu tamamladı. Tether CEO'su Paolo Ardoino, stablecoinleri ve tokenize altını gerçek dünya ödeme sistemlerine bağladıklarını, kullanıcıların artık altın tutma ve yatırım yapma seçeneğine erişebildiğini söyledi.

XAUT VE REZERV YAPISI

XAUT, Tether bünyesindeki TG Commodities Limited tarafından ihraç ediliyor. Her bir token, Londra Teslim Kalitesinde bir külçe üzerindeki bir troy onsuna karşılık geliyor. Tether Gold'un yönetimindeki rezervler yaklaşık 24 ton altın barındırıyor. XAUT'un piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.