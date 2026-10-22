Tether\'den yapay zeka ödemelerine yatırım

New York merkezli Mural'ın A serisi yatırım turuna North Island Ventures ve mevcut yatırımcılar da katıldı. Son turla şirketin bugüne kadar topladığı toplam yatırım 28 milyon dolara ulaştı. Açıklanan 15 milyon dolar, Tether'in tek başına sağladığı tutarı değil, turun tamamını kapsıyor.

YAPAY ZEKA İÇİN ÖDEME YETKİLERİ TANIMLANACAK

Mural, şirketlerin hesaplarını, ödeme talimatlarını, kimlik doğrulamasını ve mevzuata uyum süreçlerini bir arada yönetmesine yardımcı oluyor. Yeni yatırımla geliştirilmesi planlanan hizmetler, işletmeler adına belirli görevleri yerine getiren yapay zeka yazılımlarının finansal işlem yapmasına odaklanıyor.

Sistemde bu yazılımların hangi hesaplara erişebileceği ve hangi ödemeleri gerçekleştirebileceği belirlenebiliyor. Harcama limitleri, ödeme yapılmasına izin verilen taraflar ve yüksek tutarlı işlemler için ek onay şartları tanımlanabiliyor. Böylece otomatik işlemlerin kapsamını işletmenin koyduğu sınırlar belirliyor.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, yatırım kararında Mural'ın kurumsal yazılımları stablecoin ödeme altyapısına bağlama deneyiminin etkili olduğunu belirtti. Ardoino'ya göre yapay zeka sistemleri para transfer etmeye başladıkça bankalar, ödeme ağları ve mevzuata uyum sistemleriyle bağlantı daha önemli hale geliyor.

ÖDEME HACMİ 2,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Mural'ın açıklamasına göre şirket, yazılım arayüzünü 2025'te kullanıma açmasından bu yana 128 ülkedeki kullanıcılar için 2,1 milyar dolarlık ödeme işledi. Bu tutar, yalnızca yapay zeka tarafından yapılan ödemeleri değil, platformun toplam ödeme hacmini gösteriyor.

Şirketin müşterileri arasında bordro hizmeti sağlayıcısı Deel, internet tarayıcısı geliştiricisi Opera ve finansal teknoloji platformu Axexo bulunuyor. Mural'ın altyapısı, dolar, yerel para birimleri ve stablecoinlerin tek hesap üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

Eski Palantir mühendisleri Sinclair Toffa ve Chris Fernandes tarafından kurulan Mural, bir banka olarak faaliyet göstermiyor. Ödeme hizmetleri, Mural Networks ve ilgili pazarlardaki banka ortakları üzerinden sunuluyor.