Tether\'in bilançosuna Bitcoin ve altın darbesi

Bağımsız denetim kuruluşu BDO'nun yayımladığı rapora göre Tether, 30 Haziran itibarıyla 183,64 milyar dolarlık yükümlülüğe karşılık 187,75 milyar dolarlık varlık tutuyordu. Bu da şirkete 4,11 milyar dolarlık fazla rezerv bıraktı. Söz konusu tampon, üç ay önceki 8,23 milyar dolarlık seviyeden geriledi. Fazla rezervlerdeki bu 4,1 milyar dolarlık düşüş, çeyreğe damga vuran gelişme oldu.

Şirketin öne çıkardığı 1,5 milyar dolarlık rakam, net kâr değil net faaliyet kârı. Net faaliyet kârı, genellikle Bitcoin ve altın gibi varlıkların değerindeki değişimlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç ya da kayıpları dışarıda bırakıyor. Nitekim rapor, yılın ilk yarısı için eksi 3,2 milyar dolarlık bir finansal sonuç gösterdi. Şirket ilk çeyrekte 1 milyar dolar net kâr açıkladığından bu tablo, ikinci çeyrekte 4 milyar doları aşan bir zarara işaret ediyor. Tether, sonucun geri kalanını neyin sürüklediğini açıklamadı ve konuya ilişkin soruya hemen yanıt vermedi. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 4,9 milyar dolar net kâr bildirmişti.

BİTCOİN VE ALTIN DEĞER KAYIPLARI BİLANÇOYU VURDU

Tether, tıpkı en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy gibi Bitcoin varlıklarını piyasa değeriyle değerliyor. Bu da fiyat düşüşlerinin raporlanan değeri aşağı çekmesi anlamına geliyor. Şirketin Bitcoin ve değerli metal varlıkları çeyrek boyunca değer kaybetti. Raporlarda kullanılan Bitcoin fiyatı 68 bin 200 dolardan 58 bin 600 dolara gerilerken, şirket varlığını yaklaşık 1.796 adet artırarak 98 bin 933 Bitcoin'e çıkarmasına karşın bu pozisyonun değeri 6,62 milyar dolardan 5,80 milyar dolara indi.

Altın tarafında da benzer bir tablo yaşandı. Tether fiziki altın varlığını 14 ton artırarak 132,2 tondan yaklaşık 146,2 tona çıkardı. Ancak altın fiyatı çeyrek içinde yaklaşık yüzde 15 düşerek ons başına 4 bin doların biraz üzerine indiğinden, bu varlıkların değeri 19,84 milyar dolardan 18,84 milyar dolara geriledi. İkinci çeyrekte hem Bitcoin hem de altın fiyatı yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Şirket ayrıca teminatlı kredi risklerinin de 2,4 milyar dolar azaldığını bildirdi.

USDT ARZI ARTTI, HAZİNE TAHVİLLERİ KÂRI BESLEDİ

Zayıflayan bilançoya karşın USDT'nin dolaşımdaki arzı çeyrek boyunca 446 milyon dolar artarak 184,6 milyar dolara ulaştı. Stablecoin piyasasının genelinde bir daralma yaşanmasına rağmen Tether, bu artışla küresel stablecoin pazarının yüzde 60'ından fazlasını elinde tutmayı sürdürdü. Sektör verilerine göre toplam stablecoin piyasası cuma günü yaklaşık 307 milyar dolar değerindeydi.

Tether, dünyanın en büyük ABD hazine tahvili sahiplerinden biri olmayı sürdürüyor ve bu tahviller rezerv portföyünün belkemiğini oluşturuyor. Şirket, yüksek seyreden kısa vadeli faizlerden faydalandı. Bu faizler, hazine bonolarından ve nakde eşdeğer varlıklardan elde edilen geliri artırdı. Tether'in İcra Kurulu Başkanı Paolo Ardoino, sosyal medyada şirketin küresel piyasalardaki yüksek oynaklığa karşın güçlü bir ikinci çeyrek geçirdiğini söyledi. Ardoino, USDT kullanıcı tabanının büyümeyi sürdürerek 650 milyonu aşan yeni bir rekora ulaştığını belirtti.